Mitten hinein in das ohnehin schon schwierige Weihnachtsgeschäft des Einzelhandels platzt nun die Nachricht vom angekündigten harten Lockdown, möglicherweise sogar noch vor Weihnachten. Was das für ihre Geschäfte und den Einzelhandel in Biberach bedeutet, darüber hat die SZ mit Christian Heinzel vom gleichnamigen Sportgeschäft und im Vorstand des Vereins Bibercard, sowie Friedrich Kolesch vom gleichnamigen Modehaus und im Vorstand der Werbegemeinschaft sowie IHK-Vizepräsident, gesprochen.