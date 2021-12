Corona im Schwarzwald-Baar-Kreis - Fünf weitere Todesfälle

Über 185 neue Infektionen mit dem Coronavirus im Schwarzwald-Baar-Kreis informiert das Gesundheitsamt am Mittwoch. Damit steigt die Zahl der Gesamtfälle seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 auf 22 172. Zudem wurden 19 405 Fälle gemeldet, die bereits wieder gesund sind (+ 396 zum Vortag). Außerdem sind insgesamt 272 Todesfälle (+ 5 zum Vortag) in Zusammenhang mit dem Virus zu beklagen. Somit liegt die Zahl der aktuell an Covid-19 Infizierten bei 2495 Personen (- 216).

Die Neuinfektionen verteilen sich auf Bad Dürrheim (13), Blumberg (17), Bräunlingen (1), Brigachtal (6), Dauchingen (3), Donaueschingen (18), Furtwangen (2), Hüfingen (6), Königsfeld (2), Niedereschach (8), Schonach (3), Schönwald (2), St. Georgen (9), Triberg (3), Tuningen (3), Unterkirnach (4), Villingen-Schwenningen (83) sowie Vöhrenbach (2). Im Schwarzwald-Baar-Klinikum befinden sich am Mittwoch 118 am Coronavirus erkrankte Personen. 19 Corona-Patienten müssen auf der Intensivstation behandelt werden, vier davon werden invasiv beatmet, teilt das Divi-Intensivregister des Robert-Koch-Instituts mit (Stand Mittwoch, 10 Uhr). Nur ein Intensivbett ist frei. Die Sieben-Tage-Inzidenz gibt das Landesgesundheitsamt mit 628,5 (Stand Dienstag, 16 Uhr) an. Am Vortag lag der Wert bei 676,9, am Dienstag vor einer Woche bei 911,8.

Symptomatische Personen müssen sich laut Landratsamt für einen PCR-Abstrich an ihren Hausarzt wenden, dort erhalten sie die Kontaktdaten und Öffnungszeiten der Corona-Schwerpunktpraxen. An den Wochenenden steht die Leitstelle zur Vermittlung des Ärztlichen Bereitschaftsdienstes unter Telefon 116 117 (ohne Vorwahl) bereit. Wer keine Symptome einer Corona-Infizierung hat, jedoch ein positives Selbst-, Schnell- oder Pooling-Testergebnis oder enge Kontaktperson oder Haushaltangehöriger einer positiv getesteten Person ist und sich ab dem fünften Tag seiner Quarantäne mittels eines PCR-Testes freitesten lassen möchte oder wer über die Corona-Warn-App des Robert Koch-Institutes eine Warnung mit der Statusanzeige "erhöhtes Risiko" erhalten hat, kann sich an die PCR-Abstrichstelle des Landratsamts Schwarzwald-Baar-Kreis unter Telefon 07721/ 9 13 79 45 wenden. Die Terminvereinbarung ist montags bis freitags von 8.30 bis 12.30 Uhr und 13 bis 16.45 Uhr sowie samstags von 8 bis 11 Uhr möglich.

Für Fragen zur Corona-Verordnung steht das Landratsamt unter ordnungsamt@Lrasbk.de zur Verfügung. Auch weiterhin ist die Corona-Hotline des Gesundheitsamtes für gesundheitliche Fragen zum Coronavirus für Bürger unter Telefon 07721/9 13 71 90, E-Mail: gesundheitsamt@Lrasbk.de zu erreichen. Die Hotline ist montags, dienstags und mittwochs von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 16 Uhr, donnerstags von 8 bis 11.30 Uhr und von 14 bis 17.30 Uhr sowie freitags von 8 bis 11.30 Uhr geschaltet.