Corona: Ein weiterer Todesfall in Lindau

Das Robert-Koch-Institut (RKI) vermeldet am Donnerstagmorgen einen weiteren Todesfall im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Insgesamt sind bisher 69 Menschen an und mit Corona im Landkreis Lindau gestorben. Die Inzidenz liegt laut RKI aktuell bei 488,5.

93 Neuinfizierte sind am Donnerstag hinzugekommen. Die Zahl der Corona-Fälle liegt damit insgesamt bei 6527. Lindau ist mit der Inzidenz von 488,5 in der Region einer der wenigen Kreise mit einer Inzidenz unter 500. Ravensburg, Kempten und der Bodenseekreis liegen darüber. Für die Corona-Maßnahmen in Bayern ist allerdings nur relevant, ob ein Kreis über oder unter der Marke von 1000 liegt.