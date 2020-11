Corona darf nicht alles hemmen

Amerika wählt in der Nacht seinen 46. Präsidenten, bleibt es Donald Trump oder wird es Joe Biden? Und bleibt es ruhig auf den Straßen? Wir halten Sie im Live-Blog auf dem Laufenden.

19.23 Uhr - Trump siegessicher: „Wir werden eine großartige Nacht haben“ Während eines Besuchs bei seinen Wahlkampfhelfern am Tag der Präsidentenwahl in den USA hat sich Amtsinhaber Donald Trump siegessicher gezeigt. „Ich glaube, wir werden eine großartige Nacht haben“, sagte Trump am Dienstag in Arlington bei Washington.