Baden-Württemberg drohen Verschärfungen: Das passiert in der Alarmstufe

Seit dem 3. November gilt in Baden-Württemberg die Warnstufe. Sie ist die zweite Stufe – nach der Basisstufe – bei der Bewertung von Einschränkungen in der Corona-Pandemie für freiwillig Ungeimpfte. Als Nächstes droht die dritte und höchste Stufe, die Alarmstufe.

Politiker und Mediziner gehen bei der aktuellen Entwicklung davon aus, dass die Alarmstufe im Südwesten schon bald ausgelöst werden wird. Was das für die Menschen - vor allem für ungeimpfte Personen - in Baden-Württemberg für Auswirkungen hätte, erfahren Sie hier.

Was ist die Alarmstufe in Baden-Württemberg?

Mit dieser letzten Eskalationsstufe der derzeit geltenden Corona-Verordnung möchte die Landesregierung die Überforderung des Gesundheitswesens verhindern.

Ausschlaggebend ist die Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patientinnen und -Patienten sowie die Zahl der Corona-Infizierten pro 100 000 Einwohner, die innerhalb einer Woche in eine Klinik eingeliefert werden.

Steigt die Intensivbettenbelegung an zwei Werktagen in Folge über 390 oder die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz über den Wert von 12, gilt ab dem nächsten Tag landesweit die 2G-Regelung.

Die Stufen im Überblick:

Basisstufe : unter 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind (AIB-Wert) und unter 8 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Symptomen in eine Klinik eingeliefert worden sind - die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Solange gelten die bislang gültigen 3G-Regeln.

: unter 250 Intensivbetten mit Covid-19-Patienten belegt sind (AIB-Wert) und unter 8 von 100 000 Einwohnern innerhalb von sieben Tagen mit Symptomen in eine Klinik eingeliefert worden sind - die sogenannte Hospitalisierungsinzidenz. Solange gelten die bislang gültigen 3G-Regeln. Warnstufe : ab einer Hospitalisierungsinzidenz von mindestens 8 an fünf Werktagen in Folge oder AIB-Werts jenseits der 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen. Dann haben Ungeimpfte nur noch mit einem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen. Zudem dürfen sich Ungeimpften nur noch mit dem eigenen Haushalt und mit fünf weiteren Personen treffen.

: ab einer Hospitalisierungsinzidenz von mindestens 8 an fünf Werktagen in Folge oder AIB-Werts jenseits der 250 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen. Dann haben Ungeimpfte nur noch mit einem PCR-Test Zugang zu bestimmten öffentlichen Bereichen. Zudem dürfen sich Ungeimpften nur noch mit dem eigenen Haushalt und mit fünf weiteren Personen treffen. Alarmstufe: 390 Covid-Patienten auf Intensivstationen an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen erreicht oder überschritten oder die Hospitalisierungsinzidenz an fünf Werktagen in Folge bei 12 oder darüber. Dann gilt die 2G-Regel für die Öffentlichkeit. In diesem Fall dürfen sich Ungeimpfte nur noch mit dem eigenen Haushalt und einer weiteren Person treffen. Geimpfte werden nicht gezählt.

Wann kommt die Alarmstufe in Baden-Württemberg?

Diese könnte in der kommenden Woche ausgerufen werden, wenn die Zahl der eingelieferten COVID-19 Patienten auf den Intensivstationen im Land weiter steigt. Zuletzt ist die Zahl der Intensivpatienten im Südwesten stark angewachsen.

Aktuell liegen knapp über 350 COVID-19-Patienten auf Intensivstationen im Südwesten. Der Schwellenwert zur Ausrufung der Alarmstufe liegt bei 390 an zwei aufeinanderfolgenden Werktagen. Das Gesundheitsministerium ging zuletzt davon aus, dass diese letzte Eskalationsstufe Mitte November greifen könnte.

Wo sehe ich, in welcher Stufe wir uns in Baden-Württemberg befinden?

Das Datenteam von Schwäbische.de hat die wichtigen Kennzahlen in einer Grafik zusammengestellt. Die Grafik zeigt immer die Zahlen aus den Veröffentlichungen des Sozialministeriums. Das Ministerium veröffentlicht an jedem Werktag gegen 17 Uhr aktuelle Zahlen, die für die neuen Regeln ausschlaggebend sind.

Diese Grafik halten wir werktäglich aktuell. Wir empfehlen, DIESEN ARTIKEL zu speichern, als Lesezeichen im Browser oder als Schnellzugriff auf dem Startbildschirm des Smartphones. So wissen Sie immer, welche Regeln in Baden-Württemberg gerade gelten.

Was kommt auf die Menschen im Südwesten zu?

Schon jetzt, in der Warnstufe, gilt für Personen, die nicht geimpft oder genesen sind, eine Kontaktbeschränkung. Aktuell darf sich ein Haushalt mit maximal 5 Personen treffen. Ausgenommen davon sind Geimpfte und Genesene, sowie Personen bis einschließlich 17 Jahren und solche, die sich aus medizinischen Gründen nicht impfen lassen können. Konkret bedeutet das, dass an einer Geburtstagsfeier oder einer Hochzeit aktuell maximal 5 Ungeimpfte teilnehmen können.

In der Alarmstufe wird das nochmal verschärft. Dann darf maximal eine Person an solchen privaten Feiern teilnehmen. Sind beispielsweise in einer Familie beide Elternteile ungeimpft, darf nur Vater oder Mutter zu einer Veranstaltung.

Welche Auswirkungen hat die Alarmstufe auf das öffentliche Leben?

Ist es bisher noch möglich, mit einem negativen Test - teils Schnelltest oder PCR-Test - an verschiedenen Angeboten teilzunehmen, wird dies nun massiv eingeschränkt. Für viele Bereiche des öffentlichen Lebens wäre in der Alarmstufe der Zugang nur noch für Geimpfte und Genesene erlaubt.

Was schon in Diskotheken gilt, wird in der Alarmstufe noch einmal deutlich ausgeweitet. Die 2G-Regel greift dann in vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Veranstaltungen wie Theateraufführungen, Opern, Stadtfeste oder Betriebsfeiern können dann nur noch von geimpften oder genesenen Personen besucht werden. Unabhängig davon, ob die Veranstaltung drinnen oder draußen stattfindet.

Gleiches gilt für den Besuch von Kultureinrichtungen (Museen, normale Bibliotheken oder Gedenkstätten), außerschulischen Bildungsangeboten (VHS, Musikschulen, Kunst- und Jugendkunstschulen) sowie Messen. Auch in Betriebskantinen und Mensen haben externe Besucher ohne 2G-Nachweis keinen Zutritt mehr. Mal eben schnell in den Freizeitpark, ins Schwimmbad oder die Sauna – ohne 2G geht auch hier nichts mehr.

Eine kleine Besonderheit gilt für Gaststätten und Vergnügungsstätten. Hier sehen die Corona-Regeln (Stand 28.10.2021) für Ungeimpfte immerhin die Möglichkeit vor, mit einem negativen PCR-Test den Außenbereich einer Gastronomie zu besuchen. Der Innenbereich ist den Geimpften und Genesenen vorbehalten.

Auch Sportangebote werden in der Alarmstufe massiv eingeschränkt. Wer als Sportler nicht geimpft oder genesen ist, kann und darf an Angeboten, die drinnen stattfinden, nicht mehr teilhaben. Für eine Teilnahme im Freien braucht es für Nicht-Geimpfte einen negativen PCR-Test.

Eine Ausnahme gibt es hier beim Sport im Freien für "vom Verein beschäftigte, nicht-immunisierte Personen (z. B. Trainerinnen, Hausmeister)", wie es in einer Nachjustierung der Verordnung heißt. Unabhängig davon, ob diese Personen hauptamtlich oder ehrenamtlich tätig sind, ist bei ihnen in der Alarmstufe auch "ein tagesaktueller Antigen-Testnachweis ausreichend".

Verschärfung auch im Einzelhandel

Sowohl die Basis- als auch die Warnstufe sehen keine Einschränkungen für den Einzelhandel vor. Greift aber die Alarmstufe, müssen Kunden für den Besuch des Einzelhandels einen 3G-Nachweis erbringen. Ein Schnelltest kann, wenn vom Einzelhändler angeboten, auch unter Aufsicht vor Ort gemacht werden.

Gültig ist dieser dann aber nur für den Besuch des anbietenden Einzelhändlers. Macht also jemand einen Schnelltest in einem Buchladen, gilt dieser nicht für das Modegeschäft oder den Sportladen nebenan. Ausgenommen von der Testpflicht sind Geschäfte der Grundversorgung, Märkte im Freien und Abhol- und Lieferangebote.

Sogenannte körpernahe Dienstleistungen, wie beispielsweise der Friseurbesuch, fallen in der Alarmstufe unter eine 3G-Regelung und sind nur mit einem negativen PCR-Test machbar.

Was heißt das für die Weihnachtsmärkte?

Auch auf den in diesem Jahr wieder in zahlreichen Städten angekündigten Märkten gilt damit die 2G-Pflicht. Wer eine Bratwurst oder einen Glühwein an einem Essensstand möchte, braucht einen Impf- oder Genesenen-Nachweis. Für den reinen Warenverkauf, etwa Basteleien, soll das nicht nötig sein.

Bereiche in denen keine Einschränkungen geplant sind

Neben all den Bereichen, in den weitere Einschränkungen für Ungeimpfte kommen, gibt es aber auch weiterhin welche, in denen die Regeln nicht verschärft werden. In öffentlichen Verkehrsmitteln ändern sich die Regeln nicht: hier gilt weiterhin die bereits obligatorische Maskenpflicht und das Abstandsgebot. Weitere Verschärfungen drohen in diesem Bereich in der Alarmstufe keine.

Auch der Besuch von religiösen Veranstaltungen wird weiter möglich sein. Die Corona-Verordnung des Landes sieht hier keine Einschränkungen vor. Allerdings legen die Kirchen im Land eigene Regeln für den Besuch von Gottesdiensten und Beerdigungen fest, die von den Vorgaben des Landes abweichen können.

Derzeit ist noch nicht bekannt, wie diese Regelungen aussehen. Die Diözese Rottenburg-Stuttgart hat Schwäbische.de auf Anfrage mitgeteilt, voraussichtlich bis Ende der Woche eine Mitteilung zu erstellen, wie der Gottesdienstbesuch in der Alarmstufe geregelt werden wird.

Die evangelische Landeskirche in Württemberg teilt mit, dass Gottesdienste weiterhin ohne 3G und 2G-Regelung stattfinden werden. Es sei ein bewährtes Konzept, bei dem die Besucher durchgehend Maske tragen, auf Abstand sitzen und die Kirchenräume gelüftet und Oberflächen gereinigt werden. Angesichts der stark steigenden Zahlen wird es sicher auch wieder vermehrt Gottesdienste im Freien geben.

Darüber hinaus gibt es Überlegungen, in der Weihnachtszeit weitere Gottesdienste abzuhalten, die als 3G- oder 2G-Veranstaltung geplant sind, um die Besucheranzahl erhöhen zu können. Eine Entscheidung hierzu ist aber nach derzeitigem Stand noch nicht gefallen, sagt der evangelische Oberkirchenrat Jan Hermann, zuständig für die Beratung der Kirchengemeinden bei der evangelischen Landeskirche.

Wer wäre davon alles betroffen?

Die Quote der vollständig gegen Corona Geimpften lag im Südwesten zuletzt bei rund 65 Prozent. Somit verfügt rund ein Viertel der Bevölkerung in Baden-Württemberg noch über keinen vollständigen Impfschutz. Für Kinder unter 12 Jahren gibt es bislang noch keinen in der EU zugelassenen Impfstoff. Bei den Über-12-Jährigen lag die Impfquote bereits bei rund 74 Prozent.

Und wann ist wieder Schluss mit den strengeren Regeln?

Damit die verschärften Corona-Maßnahmen außer Kraft treten, müssen die Schwellenwerte an fünf Werktagen in Folge unterschritten werden. Nach der Alarmstufe würden zunächst wieder die Regeln der Warnstufe gelten.