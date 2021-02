Coperion-Preis geht an Oliver Taruttis

Friedrichshafen (sz) - Oliver Taruttis ist der jahrgangsbeste Maschinenbauer am Technikcampus Friedrichshafen der DHBW Ravensburg. Er hat sich damit den Coperion-Preis in Höhe von 2500 Euro verdient, den das Weingartener Unternehmen für diese Leistung vergibt. Partnerunternehmen im Studium von Oliver Taruttis war die Audi AG in Neckars-ulm, dort arbeitet er inzwischen im Karosseriebau. Bereits zum 31. Mal hat die Firma Coperion den Preis an den besten Maschinenbau-Absolventen der DHBW vergeben, teilt die Hochschule mit.

Taruttis hat sein Studium in der Studienrichtung Fahrzeug-System-Engineering mit einer Note von 1,1 abgeschlossen. Er hatte nach seinem Abitur zunächst eine Ausbildung als Verkehrsflugzeugführer begonnen, sich dann aber für ein duales Studium an der DHBW und mit dem Partnerunternehmen, der Audi AG, entschieden. Die richtige Wahl, wie er heute findet. In seiner Bachelorarbeit hat er dem Maschinenbau eine weitere Dimension hinzugefügt: „Ich habe ein mathematisches Modell zur Automatisierung einer bislang vom Menschen ausgeführten Prozessregelung entwickelt. Und das mit Daten, die ohnehin schon erfasst werden und zur Verfügung stehen, quasi Industrie 4.0.“ In seiner Abteilung im Karosseriebau bei Audi entsteht gerade ein batterieelektrisches Sportwagenmodell. Taruttis hat an der entsprechenden Produktionsanlage eine weitere Automatisierung erreichen können und dafür den entsprechenden Algorithmus entwickelt.

„Oliver Taruttis war ein Student, der sich in eine Sache vertieft, nachgefragt und niemals aufgeben hat, wenn es noch keine 100-prozentig schlüssige Erklärung gab“, lobt Studiengangleiter Prof. Dr.-Ing. Stephan Engelking.