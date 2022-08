Cool bleiben an heißen Tagen

Hitzerekorde häufen sich immer mehr. Wenn das Thermometer am Tag die 30 Grad übersteigt und die Nacht keine nennenswerte Abkühlung verschafft, macht das vielen Menschen schwer zu schaffen. Wie die AOK Ulm mitteilt, zeigt eine Auswertung der Krankenkasse, dass in Baden-Württemberg die Behandlungszahlen wegen hitzebedingter Beschwerden bis zum Jahr 2019 zunahmen, danach gab es einen leichten Rückgang. So auch im Landkreis Biberach: Im Jahr 2018 mussten 100 Versicherte wegen Hitzeerkrankungen ärztlich versorgt werden, 2019 waren es 129. 2020 und 2021 sanken die Behandlungszahlen dagegen auf 48 beziehungsweise 50.

„Ein extremer Hitzschlag kann lebensbedrohlich werden und ist daher ein medizinischer Notfall “, sagt Dr. Sabine Schwenk, Geschäftsführerin der AOK Ulm-Biberach. „Rufen Sie in diesem Fall den Rettungsdienst unter der Telefonnummer 112.“

Damit es nicht so weit kommt, sollte man bei hohen Temperaturen direkte Sonneneinstrahlung und körperliche Anstrengung vermeiden und ausreichend trinken. „Gesunde können die empfohlene Trinkmenge von eineinhalb bis zwei Liter unbesorgt um rund einen Liter steigern“, so Sabine Schwenk. „Am besten eignen sich dazu Wasser, verdünnte Saftschorlen oder ungesüßte Früchte- und Kräutertees.“ Auch die Zufuhr von Elektrolyten ist wichtig. Daher sind bei hochsommerlichen Temperaturen kalte Suppen, Salate und fettarme Gerichte mit viel Gemüse eine gute Wahl. Um die Wohnung kühl zu halten, sollte nachts und in den frühen Morgenstunden gelüftet werden. Tagsüber sollten die Fenster geschlossen sein und wenn möglich abgedunkelt werden.