Concordia Wört sammelt 6000 Euro für Nepal

Auch dieses Jahr ist der Wörter Weihnachtsmarkt wegen der Pandemie ausgefallen. Das hielt die Mitglieder des Gemischten Chors der Concordia aber nicht davon ab, erneut Spenden für den guten Zweck zu sammeln. So wurde kurzerhand ein Online-Weihnachtsmarkt ausgerichtet. Viele Künstler und Spender boten ihre Werke zum Verkauf an.

Besonders hervorzuheben sind dieses Jahr Birgit und Siegfried Regner, die kunstvolle Weihnachtsdekorationen hergestellt hatten. Franz Jungwirth hatte für den Online-Verkauf wunderschöne, handgemachte Weihnachtskrippen hergestellt und Isolde Deeg bot selbstgemalte Bilder und gestrickte Filzhausschuhe an.

Der Erlös der Aktion soll an den Verein „Zukunft für Nepal Ostwürttemberg“ gehen, der in Nepal ein Ausbildungszentrum für die Jugendlichen in der Nähe von Kathmandu baut. Ein Schulneubau konnte bereits fertiggestellt werden. Jetzt wird an der Innenausstattung der Schule sowie des Wohnhauses für künftige Auszubildende weitergearbeitet. Diese Arbeiten werden derzeit immer wieder durch strenge Corona-Lockdowns unterbrochen, was zu weiteren Herausforderungen führt.

Zusammen mit Spenden von Wörter Bürgern und Unternehmern sowie der Forschungs- und Entwicklungsabteilung der Firma Voith in Crailsheim sind dieses Jahr unglaubliche 6000 Euro zusammengekommen.

Ein Rekordergebnis für Spendenorganisator Martin Deeg, der seit 2014 für Nepal sammelt. „Damit sind es bis jetzt über 30 000 Euro, die wir über die Jahre für die Menschen in Nepal gesammelt haben. Wir sind überwältigt von dieser großen Bereitschaft, Gutes zu tun und möchten allen Künstlern, Spendern und Käufern recht herzlich im Namen der Kinder und Jugendlichen danken.“

Die Spendenaktion läuft auch nach Weihnachten weiter, wer noch etwas beitragen möchte, kann sich jederzeit bei den Verantwortlichen in Wört melden.