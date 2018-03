Computerstammtisch rückt Homebanking und „Paydirekt“ in den Mittelpunkt

Aach-Linz (sz) - Homebanking und das Bezahlsystem „Paydirekt“ sind Schwerpunktthemen beim nächsten Computerstammtisch mit Senior-Internet-Helfer Heinz Kraus. Dieser findet am Freitag, 9. März, von 9.30 bis 11.45 Uhr im Vereinsheim des TSV Aach-Linz statt. Unterstützung bekommt Kraus von Siegbert Brugger, EDV-Spezialist der Sparkasse Pfullendorf-Meßkirch. Während der Senior-Internet-Helfer für die Sicherheit im Netz sorgt, beantwortet Brugger die Fragen der Stammtischgäste zum Homebanking und zu „Paydirekt“.

„Generell lehnen viele Senioren Homebanking im Internet ab“, schreibt Heinz Kraus in einer Pressemitteilung. Das Argument: Bankgeschäfte online zu erledigen, sei viel zu gefährlich. Doch der Senior-Internet-Helfer widerspricht. „Es ist nicht gefährlicher als jeder andere Umgang mit Geld“, schreibt er. „Wenn ich mit der Geldbörse obenauf in meinem Warenkorb zwischen Blumenkohl und Lauchgemüse über einen Marktplatz laufe, brauche ich mich nicht zu wundern, wenn dieser plötzlich fehlt.“ Stecke das Geld im Brustbeutel unter dem Mantel, komme man damit auch zu Hause an. „Sicherheit muss also gezielt erarbeitet werden und das gilt erst recht im Internet“, schreibt Heinz Kraus.

Der Senior-Internet-Helfer hat deshalb eine Schritt-für-Schritt-Anleitung vorbereitet, die einen sicheren Zugang zum Homebanking und zu allen Bankgeschäften gewährleistet. „Solange man sich um seine Geldgeschäfte kümmert, sollte man nichts anderes tun“, rät Kraus. Nach der Nutzung seien dann alle Spuren zu beseitigen.

Bezahlsystem bereits getestet

Siegbert Brugger wird den Computerstammtisch dazu nutzen, Fakten zum Homebanking zu erläutern. Neben dessen Leistungen und Möglichkeiten geht der Sparkassenmitarbeiter aber auch auf das Bezahlsystem „Paydirekt“ und das elektronische Postfach für Kunden ein. Das Bezahlsystem hat Heinz Kraus für seine Senioren bereits getestet.

Der Senior-Internet-Helfer informiert beim Computerstammtisch auch über Fragen der Sicherheit. So rät er dringend davon ab, Passwörter, PINs, TANs oder Zugänge auf dem Computer zu speichern. Homebanking-Nutzer sollten auf keinen Fall die Bankadresse aus den Lesezeichen, den Favoriten, der Chronik, anderen Tabs oder vom Desktop aus automatisch einfügen. „Richtig und sicher ist es, die Adresse bei jedem Zugang neu in die Adresszeile einzugeben“, schreibt Heinz Kraus in seiner Pressemitteilung. Andernfalls hätten Verbrecher im Ernstfall leichtes Spiel. Gefährlich sei es aber auch, einen ungepflegten Rechner zu benutzen.

Eine Anmeldung für den Computerstammtisch ist nicht erforderlich. Wer daran teilnehmen möchte, kann einfach hinzukommen, sich informieren oder eigene Fragen stellen.