Computer führt Fahnder zu Kannibalenopfern

Bratislava (dpa) - In der Slowakei hat die Polizei zwei Opfer eines mutmaßlichen Kannibalen gefunden. Man habe genaue Tatortbeschreibungen auf dem Computer des vorige Woche erschossenen Mannes gefunden, heißt es von der Polizei. Der aus dem Dorf Sokol stammende Matej Curko hatte per Internet mit einem vermeintlich lebensmüden Schweizer vereinbart, diesen zu töten und in Teilen aufzuessen. Ein Polizist kam statt des Schweizers zum vereinbarten Treffpunkt. Es kam zu einer Schießerei, Curko starb.