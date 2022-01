Compamedia-Mitarbeiter unterstützen Urmel Kinder-Krebshilfe

Friedrichshafen (sz) – Die Mitarbeiter und die Firmenleitung von Compamedia spendeten insgesamt 1000 Euro an die Urmel Kinder-Krebshilfe. Am Mittwoch übergab Mitarbeiterin Susanne Gottstein vor dem „Urmel-Ferienhaus“ in Friedrichshafen einen symbolischen Scheck an den Vereinsvorsitzenden Michael Müller, wie das Unternehmen mitteilt.

„Ich bin immer froh über jeden Euro, den wir gespendet bekommen“, sagte Müller bei der symbolischen Scheckübergabe. „Nur so können wir unsere Arbeit machen und die Familien unterstützen.“ Und dass manche Familie mit einem krebskranken Kind finanzielle Hilfe braucht, weiß Müller nur zu gut: Höre die Mutter beispielsweise mit dem Arbeiten auf, um sich um ihr krankes Kind zu kümmern, könne schnell ein finanzielles Problem in der Familie auftreten.

Aktuell sind es laut dem Vorsitzenden acht Familien, denen der Verein hilft. Im Regelfall seien die Kinder und Jugendlichen bis 14 Jahre alt. Der Verein erfüllt auch sogenannte „Herzenswünsche“– und zwar von Kindern oder Jugendlichen, die als „austherapiert“ gelten und ihre Erkrankung nicht überleben werden. „Das kann dann zum Beispiel ein Zeppelinflug sein“, sagte Müller. Zum Glück komme das nicht so oft vor.

Fertig renoviert ist nun das „Urmel-Ferienhaus“ im Keltenweg 21 in Friedrichshafen. Hier handelt es sich um ein Haus, das der Verein jetzt in ein Ferienhaus umfunktioniert hat: Betroffene Familien können hier bald einen kostenlosen Urlaub verbringen. Wahrscheinlich ab den Osterferien könnten dann Familien erstmals hier Urlaub machen, so Müller. Ansprechpartner hierfür ist Sven Kamerar, Leiter Unternehmenskommunikation, zu erreichen unter Telefon 07551 / 9 49 86 33 und per E-Mail an presse@compamedia.de.

Compamedia-Mitarbeiterin Susanne Gottstein erläutert, wie die Spende zustande kam. „Wir hatten im September einen Workshop, da ging es um unsere Werte“, berichtete sie. Es habe den Wunsch aus den Reihen der Mitarbeiter gegeben, sich sozial zu engagieren. Gottstein und ihre Kolleginnen Barbara Werner und Anna Riedl-Strasser hatten eine Idee: Die 735 Euro, von denen normalerweise die Weihnachtsgeschenke für die Mitarbeiter gekauft worden wären, kommen nun der Urmel Kinder-Krebshilfe zugute. Die Mitarbeiter stimmten der Idee zu und Thomas Wörl, Inhaber und Geschäftsführer von Compamedia, legte weitere 265 Euro obendrauf, sodass sie insgesamt nun 1000 Euro spendeten.