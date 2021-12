Comedy und Konzerte in Kressbronn

Ab sofort gibt es wieder Tickets für Veranstaltungen in Kressbronn. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit.

So ist auch „S’Ländle nauf, s’Ländle na – Hillus Herzdropfa“ zu Gast in Kressbronn. In der Vorschau heißt es: Mit ihrer ideenreichen und umwerfenden Komik präsentieren Hillus Herzdropfa, Hillu Stoll und Franz Auber, Sketche aus ihrer gemeinsamen über 13-jährigen Bühnenerfahrung. Aufführungstermine sind Dienstag, 15. März, Mittwoch, 16. März, und Donnerstag, 17. März, jeweils um 19.30 Uhr. Einlass in Claudis Radl Stadl in der Kirchstraße 9/1 in Kressbronn ist um 18.30 Uhr.

Heinrich Del Core nimmt Zuschauer am Donnerstag, 24. März, um 19.30 Uhr in der Kressbronner Festhalle mit auf eine Reise durch den Alltag. In der Vorschau heißt es: „Mit seinen quietschroten Lackschuhen und dem feinen Blümchenhemd hat er neue, herrlich komische Geschichten in seinem Handgepäck, unzählige Lacher und eine Menge an Humor inbegriffen! Der halbe Restitaliener versteht es mit seiner sympathischen, schwäbischen Leichtigkeit, die Alltagssituationen so detailgetreu wiederzugeben, vereint dabei Dolce Vita und schwäbische Tugenden in Perfektion.“

Das „Ensemble Petite Reprise“, bekannt für feinsinnige, klangschöne Interpretationen, spielt am Samstag, 9. April, ab 19.30 Uhr im St.-Gallus-Saal der Musikschule Gattnau, Pfarrweg 3, in Kressbronn im Konzert „Music For A While“ sowohl Musik von Händel, als auch solche von Wegbereitern und -begleitern dieser großen Epoche, allen voran Henry Purcell. Garniert wird die Musik mit Texten und Bildprojektionen. Die Besetzung: Dorothea Mertens (Sopran), Katja Verdi und Franz Müller-Busch an der Blockflöte, Renate Marpert am Cembalo und Michel Marpert am Violoncello.