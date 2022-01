Comedy-Duo „Suchtpotenzial“ rockt die Leutkircher Festhalle

Spätestens seit ihrem umjubelten Auftritt „beim Härle“ im vergangenen Sommer hat das Comedy-Duo „Suchtpotenzial“ auch in Leutkirch echte Fans. Jetzt also nochmals, mit dem Programm „Sexuelle Belustigung“ in der Festhalle, auf Einladung der Volkshochschule. Ariane Müller und Julia Gamez Martin sind frisch-frech drauf, das zahlreiche Publikum lacht sich immer wieder kringelig. Riesenbeifall.

Falsche Scham kennen die Ulmerin Ariane Müller (am Bösendorfer Flügel, den sie sehr lobt) und die Berlinerin Julia Gamez Martin nicht. Immer wieder geht es in Körperregionen, die für viele mehr oder weniger tabu sind, die eher nicht thematisiert werden. Ein Highlight ist etwa das Klagelied einer Spanierin, monatlich drei bis fünf Tage lang. Julia mit Kastagnetten, singt in höchsten Tönen, performt ganz stark. „La Menstruacion“. Wird jeden Vollmond in den kleinen spanischen Dörfern zelebriert. „Wir können uns alles erlauben“ stellen die beiden fest.“ „Wir haben den Tittenbonus. Je mehr wir die Leute beleidigen (und über Dinge singen, die sonst nicht zur Sprache kommen), desto progressiver und feministischer empfinden sie uns“.

So gibt es diverse Überraschungen, etwa die, dass auch Frauen einen Darm haben. Und manchmal Bier saufen, schwitzen, fremdgehen. „Wir sind genauso Scheiße wie ihr“, wenden sich die beiden an alle Männer. „Und deswegen wollen wir Frauen auch den gleichen Lohn.“ Punk-Offensive statt Sozialgejammere, super.

Gegen Männer haben Julia und Ariane überhaupt nichts, „wir halten uns ja selbst welche“. Weil es so viele musikalische Liebeserklärungen an Frauen, aber so wenige an Männer gibt, widmen sie dem Mann ihrer Träume, er heißt Klaus Dieter, einen Song. Einem Prachtexemplar der maskulinen Spezies, keine Haare auf dem Kopf, dafür viele in Nase und Ohren. Bierwampe, darunter eher schwach bestückt. Julia ist so hingerissen, dass sie sich für Klaus Dieter auf dem Boden wälzt, ihn endlos anschmachtet. Eine irre Show. Hat übrigens auch die Jury beim Deutschen Comedypreis überzeugt.

Hoch komödiantisch ist das in Holperenglisch vorgetragene Stück „Urlaub in Deutschland“, diverse Sottisen inbegriffen. Damit wollen die beiden mal in einer großen Show in Las Vegas auftreten, nun ja, sie üben noch. Eine lustige Reise durch Deutschland Ost, West, Nord und Süd, plus Österreich und der Schweiz. Das Stück sei bereits ein Riesenerfolg, stellt Ariane Müller fest. „Wir haben es 2019 geschrieben, und 2020 haben ganz viele ihren Urlaub in Deutschland verbracht“.

Bei der „payback-Methode“ geht es drum, nicht mehr alles hinzunehmen, den Spieß einfach mal umzudrehen. Zum Stressabbau, „Karma is a bitch“. Schräge Bilder - die Rolle von Julia als Riesentaube, die es den Stadttauben heimzahlt, wird so schnell nicht aus dem Kopf verschwinden.

Als Zugabe, nach viel, viel Beifall, der Song „Fxxxxx für den Frieden“. Würden sich alle mehr im Bett zusammen bespaßen, oder auch anderswo, sehe es für den Frieden in der Welt eindeutig besser aus. Aber welche Frau will Putin übernehmen? Tja. Das Publikum singt verhalten mit. „Beim Härle“ hat der Gesang eindeutig euphorischer geklungen. Aber da ist ja auch reichlich Bier geflossen.