Clownspiel und Puppentheater fast ohne Worte

„Wuff, wer rettet die Welt?“ – diese Puppentheater-Inszenierung für Kinder ab sieben Jahren zeigt das Ensemble Materialtheater Stuttgart am Samstag, 27. November, um 11 Uhr im Kiesel im k42. Zur Handlung: Die Welt ist schon in Ordnung, denken sich die beiden Vagabunden, wenn die Sonne scheint, man eine Parkbank hat und in der Tasche eine Wurst steckt. Doch plötzlich sitzt da ein kleiner Hund, der nicht mehr weggeht. Es ist schön, einen Hund zu haben. Aber er braucht etwas zu essen, und die Salami ist schon knapp für zwei. Und plötzlich sitzt da auch nicht mehr nur ein Hund, sondern eine ganze Hundebande. So ein Schlamassel! Um einen einzigen Hund kann man sich ja vielleicht noch kümmern – aber um viele? – Eine warmherzige Clownerie über das Teilen und die natürliche Begabung, Mitgefühl zu haben.

Die Aufführung am 26. November ist bereits ausverkauft. Das Stück dauert 55 Minuten. Karten kosten vier Euro.