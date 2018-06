Clooney feierte 52. Geburtstag im Harz unter Männern

Wernigerode (dpa) - Hollywood-Star George Clooney hat für seinen 52. Geburtstag einen ungewöhnlichen Ort ausgewählt. Er feierte in einem asiatischen Restaurant in Wernigerode im Harz. Clooney besuchte das Lokal gestern Abend in kleiner Männerrunde. Mit dabei waren seine Schauspielkollegen Matt Damon und Bill Murray. Am Restaurant warteten gut 20 Fans. Clooney - in Jeans, T-Shirt und Lederjacke gekleidet - nahm sich kurz Zeit für sie. Er schüttelte Hände und gab ein Autogramm. Cloony und seine Kollegen drehen im Harz für den Film „The Monuments Men“. Clooney ist der Regisseur und spielt die Hauptrolle.