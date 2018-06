Clinton bekommt finanzielle Rückendeckung für US-Wahlkampf 2016

Washington (dpa) - Bei einer möglichen Kandidatur als nächste US-Präsidentin kann Hillary Clinton auf den Rückhalt einer der mächtigsten politischen Spenden-Sammler in den USA hoffen. Die Gruppe „Priorities USA Action“ will die ehemalige US-Außenministerin unter die Arme greifen, falls sie einen Anlauf aufs Weiße Haus unternimmt. Das berichtet die „New York Times“. Die Gruppe finanzkräftiger Unterstützer gehört zu den politischen Aktionskomitees, die im US-Wahlkampf ungezügelt Spenden in Millionenhöhe sammeln.