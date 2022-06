Clemens Moll wird offiziell als Oberbürgermeister eingesetzt

Weingarten (sz) - Weingartens designierter Oberbürgermeister Clemens Moll wird am Donnerstag, 30. Juni, im Rahmen einer öffentlichen Gemeinderatssitzung offiziell ins Amt des Oberbürgermeisters eingeführt. Die Veranstaltung findet ab 17 Uhr im Kultur- und Kongresszentrum in Weingarten statt und steht der gesamten Bürgerschaft offen, teilt die Stadtverwaltun in einem Schreiben mit. Ab Freitag, 1. Juli, wird Clemens Moll als neuer Oberbürgermeister die Geschicke der Stadt Weingarten lenken.