CleanUP Days in den Alpen

Isny (sz) - Vom Donnerstag, 07. Juli, bis Sonntag, 10.Juli, heißt es im vierten Jahr in Folge: Gemeinsam losziehen und Müll sammeln bei den Allgäuer Alpen CleanUP Days. Organisiert wird das Event von dem gemeinnützigen Verein PATRON e.V. mit Sitz in Pfronten. Das Allgäu ist die dritte von acht Regionen, die die Initiative im Zuge „Wir unterstützen die bewusstseinsbildende Aktion sehr gerne, da sie unsere Gäste und Einheimische für ein respektvolles Verhalten in den Alpen sensibilisiert. Wir beobachten, dass beispielsweise immer mehr Menschen eine Mülltüte auf ihre Wanderung mitnehmen und so zu einem sanften Tourismus in der Region beitragen“, zeigt sich Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH, begeistert vom Erfolg der Umweltaktion.

Die Anmeldung und die Koordination der Routen erfolgt über die CleanUP-Karte auf plasticfreepeaks.com/allgaeu-2022. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer können hier direkt das Datum und die Route ihrer selbstgewählten Tour festlegen. Das benötigte CleanUP-Kit für alle Interessierten, bestehend aus einer recyclebaren und wiederverwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus Edelstahl, kann vor dem Abmarsch kostenfrei in der Isny Info von Montag bis Freitag von 9 Uhr bis 17 Uhr oder am Samstag von 9 Uhr bis 12 Uhr abgeholt werden. Diese wie auch die Abgabestationen für den gesammelten Müll finden sich ebenfalls in der CleanUPKarte. Auch Isny hat eine Müllsammelstelle in der Isny Vorstadt auf dem Parkplatz des St. Josefsfriedhofs eingerichtet.