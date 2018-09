Das Regierungspräsidium Stuttgart hat die Schulleiterstelle an der Grundschule Untergröningen nahtlos wieder besetzt. Claudia Schreiber, bisher dort langjährige Lehrerin, wurde zur Rektorin der Schule bestellt. Der bisherige Rektor Ulrich Glöckler war zum Schuljahresende in den Ruhestand getreten.

Claudia Schreiber absolvierte das Schubart-Gymnasium Aalen. Danach studierte sie an der Pädagogischen Hochschule Schwäbisch Gmünd die Fächer katholische Theologie, Heimat- und Sachunterricht mit dem Schwerpunkt Biologie und Anfangsunterricht. Den Vorbereitungsdienst durchlief sie am Seminar Freudenstadt. Erste Unterrichtserfahrung nach dem Vorbereitungsdienst sammelte die Junglehrerin am Bischöflichen Ordinariat in Rottenburg und an den Marchtaler-Plan-Schulen Bad Waldsee und Rottenburg. In dieser Zeit erwarb sie das Montessori-Zertifikat.

Neben ihrer Tätigkeit als Klassen- und Fachlehrerin übernahm Schreiber auch übergeordnete Aufgaben. Sie war unter anderem als Vertrauenslehrerin sowie als Frauenvertreterin tätig. Ihr breites Wissen gab sie unter anderem als Mentorin für Referendare und Praktikanten weiter. Für Schreiber ist die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kollegen, den Eltern, dem Schulträger und allen am Schulleben Beteiligten ein besonderes Anliegen. Besonders am Herzen liegen ihr die Schulkinder, deren individuelle Förderung und persönliche Entwicklung. Neben ihrem sozialen Engagement verbringt sie ihre freie Zeit gerne in der Natur.