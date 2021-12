Claudia Kappeler wird Leiterin des Ochsenhauser Polizeipostens

Im Rahmen einer kleinen Feierstunde setzte Polizeipräsident Bernhard Weber Mitte Dezember Claudia Kappeler in ihr neues Amt als Leiterin des Polizeipostens Ochsenhausen ein. „Mit Frau Kappeler erhält der Polizeiposten eine Führungskraft, die über langjährige Erfahrung mit großer Verwendungsbreite im Beruf verfügt", so Polizeipräsident Bernhard Weber, Leiter des Polizeipräsidiums Ulm. Der neuen Leiterin wünschte Weber alles Gute und viel Erfolg bei der Arbeit.

Gleichzeitig dankte er Alfred Neuschl, der seit April 2018 den Polizeiposten Ochsenhausen leitete, für seine erfolgreiche Arbeit und sein Engagement. Er wird mit Ablauf des Jahres in den Ruhestand gehen. „Unter seiner Leitung konnten sich die fast 37 000 Menschen in Ochsenhausen und den zehn umliegenden Gemeinden, für die der Polizeiposten zuständig ist, sicher fühlen“, heißt es in der Pressemitteilung.

Von den Beamtinnen und Beamten beim Polizeiposten Ochsenhausen werden jährlich etwa 550 Straftaten bearbeitet und im Durchschnitt rund 450 Verkehrsunfälle aufgenommen. „Diese Kolleginnen und Kollegen leisten hoch professionelle Arbeit vor Ort“, so Weber weiter. In diesem Zusammenhang verwies der Polizeipräsident auch auf die Bedeutung der bürgernahen Sicherheitsarbeit vor Ort und damit verbunden des Leiters einer solchen Dienststelle: „Sie repräsentieren die Polizei in der Fläche, sind erste Ansprechpartner für die Bevölkerung und leisten damit einen sehr wichtigen Beitrag zur Stärkung des Sicherheitsgefühls.“

Alfred Neuschl (61) wurde 1977 bei der Polizei Baden–Württemberg eingestellt. Nach seinen ersten Dienstjahren in Neuhausen (Landkreis Esslingen), Ulm und Biberach wechselte er 1997 zum Polizeiposten Ochsenhausen. Das Studium an der Hochschule für Polizei schloss er 2006 ab. Als Polizeikommissar verbrachte er mehrere Jahre bei der Verkehrspolizei in Biberach, bevor er 2012 wieder nach Ochsenhausen zurückkehrte. Seit dem 1. April 2018 hatte er die Leitung des Polizeipostens inne.

Claudia Kappeler (44) begann ihren Dienst bei der Landespolizei 1997 als Polizeikommissarsanwärterin. Nach dem Studium an der Hochschule für Polizei wurde sie zur Kriminalpolizei Reutlingen versetzt. Bereits nach einem Jahr wechselte sie in die Region, wo sie ab 2003 bei den Polizeirevieren Riedlingen und Biberach als Dienstgruppenleiterin eingesetzt war. 2009 wechselte sie zur Kriminalpolizei Biberach. Nach mehreren Jahren als Ermittlerin im Bereich der Betrugs- und Sexualdelikte wurde Claudia Kappeler 2015 zur Pressestelle beim Polizeipräsidium Ulm versetzt und war damit für die Informationen an die Medien und die Öffentlichkeit mit verantwortlich. Ab dem 1. Februar 2022 wird sie den Polizeiposten Ochsenhausen leiten.