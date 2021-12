Classic Brass ist am 20. Dezember in der Stadtkirche Ellwangen zu Gast

Nach der coronabedingten Absage des Windsbacher Knabenchors wird das Blechbläserensemble Classic Brass am Montag, 20. Dezember, 19.30 Uhr, alleine in der Evangelischen Stadtkirche in Ellwangen gastieren.

Besucher können sich auf das neue Weihnachtsprogramm von Classic Brass freuen, das laut Veranstalter zu den besten Blechbläserensembles Europas zählt. Es werden deutsche und internationale Weihnachtslieder gespielt, ebenso Auszüge aus dem „Weihnachtsoratorium“ sowie manchen instrumentalen adventliche Klassiker.

Der Eintritt kostet 25 Euro (ermäßigt 15 Euro). Die Karten sind erhältlich bei der Tourist-Information Ellwangen, Telefon 07961 / 84303, der Tourist-Info der Stadt Neresheim, Telefon 07326 / 8149, der Tourist-Information Aalen, Rufnummer 07361 / 522358, bei Musika in Aalen, Telefon 07361 / 55810, dem i-Punkt am Marktplatz in Schwäbisch Gmünd, Telefon 07171 / 6034250, sowie in allen Reservix-Vorverkaufsstellen und online unter www.reservix.de. Restkarten sind ab 18.30 Uhr an der Abendkasse erhältlich.

Bei dem Konzert gilt die 2GPlus-Regel. Ausgenommen von der Testpflicht sind Personen mit einer Auffrischungsimpfung sowie Geimpfte mit abgeschlossener Grundimmunisierung, wenn seit der letzten erforderlichen Einzelimpfung nicht mehr als sechs Monate vergangen sind und Genesene, deren Infektion nachweislich maximal sechs Monate zurückliegt.