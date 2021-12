Claire Huangci spielt mit dem Sinfonieorchester Friedrichshafen

Das Sinfonieorchester Friedrichshafen unter Leitung von Joachim Trost ist am Samstag, 18. Dezember, um 19.30 Uhr zu Gast im Graf-Zeppelin-Haus in Friedrichshafen. Solistin des Konzerts wird die Pianistin Claire Huangci sein, die Beethovens Klavierkonzert Nr. 5 interpretiert. Vom Renommée der Künstlerin zeugen laut Pressemitteilung der Stadt Friedrichshafen die Begeisterung ihres Publikums sowie ihre Präsenz auf internationalen Konzertbühnen und bei namhaften Musikfestivals. Die zierliche Pianistin begeistere mit ihrem virtuosen, souveränen und hoch musikalischen Spiel, heißt es weiter. Ihre Wandlungsfähigkeit beweise sie mit einem ungewöhnlich breiten Repertoire, in das sie immer wieder selten aufgeführte Werke aufnimmt. Darüber hinaus spielt das Orchester an diesem Abend Haydns Sinfonie Nr. 88.