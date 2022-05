Claas investiert 40 Millionen Euro in den Standort Bad Saulgau

Bad Saulgau (sz) - Der Landmaschinenhersteller Claas will in den kommenden Jahren rund 40 Millionen Euro in den Umbau des Standorts Bad Saulgau investieren. Produktionsanlagen, Werksinfrastruktur und insbesondere die Produktionskapazitäten sollen laut einer Pressemitteilung des Unternehmens damit an die kontinuierlich steigende Nachfrage und weiteres zukünftiges Wachstum angepasst werden.

Bad Saulgau ist in der Claas-Gruppe das Kompetenzzentrum für die Futterernte-Prozesskette vom Mähen bis zum Gutfluss des Feldhäckslers. Der Standort hat sich in den vergangenen Jahren stark entwickelt und konnte auch während der Corona-Pandemie seinen Umsatz weiter steigern. Im Rahmen eines laufenden Investitionsprogramms wird derzeit die Standortinfrastruktur erweitert und erneuert sowie eine bestehende Halle mit 5000 Quadratmetern neugestaltet, um zusätzliche Montageflächen zu schaffen. Gleichzeitig wird die komplette Energie-Infrastruktur in mehreren Schritten für die zukünftige Produktionskapazität angepasst und erneuert. Daran anschließend sind Investitionen in den Bereichen Produktionslogistik und Montageoptimierung geplant. Die Gesamtsumme der Investitionen beläuft sich auf rund 40 Millionen Euro.

Futterernte und Pressen

Der Erfolg von Claas-Produkten für die professionelle Futtererntetechnik erfordert eine Anpassung der Werksstruktur in Bad Saulgau. „Wir sehen nach wie vor einen in allen Märkten ungebrochenen Trend zu professioneller Erntetechnik und sind hier mit vielen Produktlinien hervorragend aufgestellt“, sagt Uli Nickol, Leiter der Claas-Futtererntesparte und Geschäftsführer bei der Claas-Saulgau GmbH. „Neben Technik für die Erntekette rund um den Feldhäcksler wird Claas in den nächsten Jahren das Angebot in den Bereichen Futterernte und Pressen mit vielen neuen Produkten erweitern, modernisieren und weiter professionalisieren. Dafür werden aktuell viele neue Innovationen entwickelt und erprobt“, so Nickol.

Die langfristige Entwicklung des Produktangebotes wird dabei konsequent an globale Trends und die Wachstumsstrategie bei Claas angepasst. Hierbei zeigt sich, dass das Ernteverfahren Ladewagen gegenüber dem Feldhäcksler weiter an Bedeutung verliert und die Stückzahlen global weiter rückläufig sind. Damit entwickelt sich das Ladewagen-Segment noch mehr als bisher zu einer kleiner werdenden Nische mit regionalen Schwerpunkten. Aus diesem Grund hat sich Claas entschieden, die Produktion von Lade- und Häckseltransportwagen zum Ende der Saison 2022 einzustellen und damit zusätzliche Kapazitäten für die Produktion der Maisgebisse zu schaffen.