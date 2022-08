CJD Biberach plant weitere Workshopreihe #bepart

Das Bildungs- und Sozialunternehmen CJD Biberach plant eine weitere Workshopreihe zum Projekt #bepart im Herbst. #bepart steht für die digitale Lernförderung zur sozialen und kulturellen Teilhabe für Eltern.

Im Rahmen des Projekts #bepart haben sich von Mai bis Juli interessierte Eltern aus dem Landkreis am CJD Standort Biberach getroffen und sich mit dem aktuellen Thema der Digitalisierung beschäftigt. In Workshops wurden Themen wie Stress- und Zeitmanagement, Sicherheit im Netz, Cybermobbing, gesunde Ernährung und Lernmotivation vertieft. Mitte Juli fand im feierlichen Rahmen die Zertifikatsübergabe statt.

Aufgrund der großen Nachfrage geht im Herbst der Durchlauf Elternworkshops an den Start, heißt es in der Pressemitteilung von CJD. Die Themenschwerpunkte bilden sich aus der Erfahrung der vergangenen Workshops. Zusätzlich werden Experten zugeschaltet sein, die gezielt auf spezifische Fragen der Eltern eingehen werden, heißt es weiter.Es sind noch Plätze frei. Interessierte können sich im CJD vor Ort informieren und anmelden.

Das Projekt #bepart wird über den Europäischen Sozialfonds (ESF) finanziert und richtet sich an Kinder ab der 5. Klasse und deren Erziehende. Das Christliche Jugenddorfwerk Deutschlands (CJD) bietet das Projekt an den Standorten Ravensburg, Friedrichshafen, Überlingen und Biberach an. Im Rahmen des Projekts werden unter anderem Elternworkshops angeboten, die das Thema Digitalisierung auf verschiedene Art und Weise aufgreifen. Die Teilnahme ist kostenfrei.