City Kids feel the Beat kehren zurück nach Ulm

Ulm (sz) - Die Band City Kids feel the Beat kehren für eine exklusive Hometown Show zurück in ihre Heimat. Nach einem wilden Festival-Sommer und einer Support-Tour durch ganz Deutschland ist es Zeit, zurück zu den Wurzeln zu gehen heißt es in der Ankündigung. Mit brandneuen und altbekannten Songs wird das zweite Album der Ulmer Band gebührend gefeiert. Als Verstärkung bringen City Kids Feel The Beat zwei Special Acts mit: die Bands Mischa und Lonely Spring. Termin ist am Freitag, 23. Dezember, um 20 Uhr im Roxy. Im Anschluss findet eine Aftershow-Party statt.

Das im Sommer 2022 erschienene Album „Nosedive with a Smile“ setzt alles auf eine Karte: Die Band ist erwachsener geworden – und so auch die Auseinandersetzung mit gesellschaftlichen und privaten Fragen angesprochen werden Themen wie mentale Gesundheit, Alltagsflucht und Diskriminierung, die Sehnsucht nach Normalität aber auch die erste große Liebe. Und doch schafft es Band weiterhin, Themen mit aller Deutlichkeit direkt aufzuarbeiten, ohne dabei zu sehr in die Melancholie zu verfallen. Im Gegenteil: Chris, Dominik, Thomas, Tim und Sven blicken mehr denn je nach vorn und streben nach einer besseren Welt, heißt es in der Ankündigung.