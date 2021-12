Zirkus trotzt Wind und Wetter – und Corona

Der Zirkus spielt in der Willy-Brandt-Straße bei der Avia-Tankstelle. Vorstellungen sind täglich um 15.30 Uhr, am 25. Dezember, 7. und 8. Januar auch um 19 Uhr (Sparpreis-Abende). An Heilig-abend und Neujahr gibt es keine Vorstellungen. Freitags um 15.30 Uhr ist Familienvorstellung, Erwachsene zahlen dann den Kinderpreise. Der Kartenvorverkauf startet ab den 15. Dezember an der Zirkuskasse (10 bis 12 Uhr).