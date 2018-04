Leutkirch (sz) - Leutkirch (sz) - Der Cineclub zeigt vom 26. bis 29. April drei Filme im Centraltheater Leutkirch.

Los geht es mit dem Drama „Drei Zinnen“ (D/ I 2017; FSK 12; 90 Minuten) am Donnerstag, 28., Samstag und Sonntag, 28. und 29. April, jeweils um 20 Uhr. Darin geht es um Lea, die seit zwei Jahren nicht mehr mit dem Vater ihres Sohnes Tristan zusammen, und glücklich in ihrer neuen Beziehung mit dem Architekten Aaron ist. Auf dem Papier ist Aaron – ein Mann, der in der Natur überleben und Klavierspielen kann – ein erstklassiger Ersatzpapa. Dann aber fährt die kleine Patchworkfamilie gemeinsam in den Urlaub. Auf einer abgelegenen Holzhütte am Rand von Südtirol wird Tristan wütend, hat keine Lust mehr, sich mit seinem Stiefvater zu arrangieren. Lea setzt alles daran, dass die Ferien nicht verdorben werden. Aber nachdem Aaron vergeblich versucht hat, von Tristan akzeptiert zu werden, wächst die Abneigung zwischen den beiden. Die Situation in den Bergen spitzt sich dramatisch zu.

Die Dokumentation „Auf der Suche nach Paul“ (D /NAMIBIA 2016; 82 Minuten) wird am Freitag, 27. April, um 20 Uhr beim achten Afrika-Abend mit Rahmenprogramm in Zusammenarbeit mit dem Verein Tukolere gezeigt. Zum Inhalt: Hans-Peter Lübke, Sohn eines Missionars, fällt nach vielen Jahren ein altes Schwarz- Weiß-Foto in die Hände. Ihm wird bewusst, dass seine Kindheit vor allem mit einer Person sehr verknüpft ist, seinem damaligen Spielkamerad Paul. Der Gedanke an Paul lässt ihn über mehrere Jahr nicht los, bis er schließlich mit der Kamera im Rucksack zu seinem Geburtsland Namibia aufbricht um sich auf die Suche nach seinem Freund aus Kindertagen zu machen. Auf der Suche nach Paul begegnet er interessanten Menschen und lernt einiges über deren Leben und Erfahrungen in Namibia. Viele sind bereit, ihn bei seinem Vorhaben zu unterstützen.

Abschließend wird am Sonntag, 29. April, um 15 Uhr „Die kleine Hexe“ (D 2017; FSK o. A.; 103 Minuten) gespielt. In der Verfilmung des Roman von Otfried Preußler will die kleine Hexe unbedingt mit den anderen Hexen in die Walpurgisnacht tanzen, doch sie ist erst 127 Jahre alt und damit viel zu jung dafür. Weil sie sich trotzdem heimlich auf das Fest schleicht und dabei erwischt wird, bekommt sie als Strafe auferlegt, alle Zaubersprüche aus dem großen magischen Buch in nur einem Jahr zu lernen. So soll sie beweisen, dass sie schon eine richtig große und gute Hexe ist. Doch dabei gibt es einige Widrigkeiten.