Chronologie: Streiks im deutschen Luftverkehr

Berlin (dpa) - Tarifkonflikte beeinträchtigen häufiger als früher den Flugverkehr in Deutschland. Einige Beispiele:

07. September 2012: Die Gewerkschaft Ufo richtet den bislang größten Ausfall an einem einzigen Streiktag in der Geschichte der Lufthansa an. Rund 1000 Flüge werden gestrichen, mehr als 100 000 Passagiere sind betroffen. Es ist der erste bundesweite Streik der Lufthansa-Flugbegleiter. Bei zwei Streikwellen in den vergangenen Tagen waren insgesamt bereits rund 500 Flüge ausgefallen.

27. März 2012: Wegen eines Warnstreiks am Frankfurter Flughafen fallen mehr als 400 Flüge aus. Die Gewerkschaft Verdi hatte an zahlreichen deutschen Verkehrsflughäfen ihre Mitglieder aufgerufen, die Arbeit niederzulegen. Die Mitarbeiter der Feuerwehr, Gepäckabfertigung und der Bodenverkehrsdienste sorgen über Stunden dafür, dass am Airport nicht mehr viel geht.

21. März 2012: Am Frankfurter Flughafen fallen während eines fünftägigen Arbeitskampfes mehr als 1700 Flüge mit rund 170 000 Passagieren aus. Die Gewerkschaft der Flugsicherung (GdF) will für Verkehrsdisponenten, Vorfeldlotsen und Flugzeug-Einweiser mehr Geld und bessere Arbeitsbedingungen erzwingen.

Februar 2010: Die Pilotengewerkschaft Cockpit beginnt bei der Lufthansa einen auf drei Tage anberaumten Streik. Zehntausende Passagiere richten sich darauf ein, dass sie ihre Reisen nicht antreten können. Am ersten Abend einigen sich beide Seiten bei einer Verhandlung vor dem Arbeitsgericht.

Juli 2008: Ein 36-stündiger Pilotenstreik beeinträchtigt den Europaverkehr der Lufthansa massiv. Rund 900 Flüge fallen aus. Am fünften Streiktag wird der Konflikt beigelegt.

Mai 2001: Der erste Pilotenstreik in der Geschichte der Lufthansa führt auf allen großen deutschen Flughäfen zu Behinderungen. Betroffen sind 350 von 1120 geplanten Flügen. Die Streiks werden in den folgenden Wochen fortgesetzt. Im Juli einigen sich die Tarifparteien auf Einkommensverbesserungen.