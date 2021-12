Chronik blickt auf 100 Jahre Theater beim Gesangverein Eintracht Schrezheim zurück

„Leider muss unser Theater ausfallen.“ Diese negative Nachricht hat der Vorsitzende des Gesangvereins Eintracht Schrezheim, Bernd Klein, bei einem Pressetermin „schweren Herzens“ mit Blick auf die aktuelle Corona-Lage überbracht. Doch die treuen Besucherinnen und Besucher des Schrezheimer Theaters können sich dennoch freuen, denn angesichts des in diesem Jahr nachgefeierten Jubiläums „100 Jahre Gesangverein Eintracht Schrezheim“ hat die Theaterregisseurin Karin Fuchs einen 120 Seiten starken Bildband im DIN-A-4-Format zu „100 Jahre Theater Schrezheim“ verfasst.

Der Gesangverein Eintracht Schrezheim wurde am 18. November 1920 durch 23 sangeswillige Männer gegründet. Bereits am 26. Dezember des gleichen Jahres wurde Theater gespielt und damit der Grundstein für eine bis heute bestehende Tradition gelegt. 100 Jahre Theater Schrezheim war für die Regisseurin Karin Fuchs denn auch der Anlass, einen Bildband zu verfassen. „Machen wollte ich so was schon ganz lang“, verrät sie. Jetzt nutzte sie die theaterfreie Zeit, wühlte in Archiven, in Kassenbüchern und in der Vereinschronik, studierte alte Theaterhefte, schaute sich viele Fotoalben von privater Seite an, scannte fleißig Bilder, führte etliche Interviews mit Schrezheimer Schauspielern und schrieb. „Es hat mich gut durch die Coronazeit im letzten Jahr gebracht“, gesteht sie. 100 Jahre Theater in Schrezheim sei ein guter Zeitpunkt, so etwas zu machen. Viele hätten bei der Erstellung des Buches mitgeholfen. „Das ist eine sehr schöne Sache geworden, ein Stück Vereinsgeschichte“, freut sich Bernd Klein. Wenn man das Buch durchblättere, könne man „schön in Erinnerungen schwelgen“.

Beim Erstellen des Buches profitierte Karin Fuchs davon, dass ihre einstudierten Theaterstücke und die ihres Vorgängers als Regisseur, Gerhard Rettenmaier, sauber mit den Titeln, den Inhalten der Stücke, den Namen der Schauspieler und ihren Rollen und mit der Spielzeit in den jeweiligen Theaterheften aufgeführt sind. „Es ist schon unfassbar, wer da schon alles gespielt hat“, sagt sie beeindruckt. Karin Fuchs führt seit 2013 Regie und debütierte mit dem Stück „Drei Männer im Schnee“ von Erich Kästner. Es folgten unter anderem „Arsen und Spitzenhäubchen“ (2014), „Der Raub der Sabinerinnen“ (2016), „Die Feuerzangenbowle“ (2019) und zum 100-jährigen Jubiläum „Das weiße Rössl“ (2020). Von 1992 bis 2012 hatte Gerhard Rettenmaier bravourös Regie geführt. In Rettenmaiers Zeit fielen Stücke wie „Das schwäbische Paradies“ (1996) als schwäbische Version vom „Brandner Kaspar“, „Das Haus in Montevideo“ (2005), „Charleys Tante“ (2006), „Pension Schöller“ (2007) und „Das Schwarzwaldmädel“ (2010).

Seit Dreikönig 1979 findet das Theater in der damals neuen Sankt-Georg-Halle statt. „Und die Berge schwiegen“ hieß das erste Stück. Die Jahre zuvor war der Lamm-Saal die Spielstätte. 1976 wurde noch um den Stefanstag herum gespielt, sprich an Weihnachten. „Das Glück in der Mühle“ war das letzte Stück, das im „Lamm“ gespielt wurde. 1977 wurde die Halle gebaut, deshalb gab es in diesem Jahr keine Theateraufführung. Der Lamm-Saal sei so kalt gewesen, dass man zu den Theaterproben habe Holz mitbringen müssen, damit der Lammwirt den Ofen anschüren konnte, berichtet Klein von der Zeit in diesem Lokal. Früher sei viel dramatisch, teilweise traurig gespielt worden, ergänzt er. Man habe viel weinen müssen. Nach dem jeweils gespielten Dreiakter gab es aber noch einen lustigen Einakter. Das älteste, im Buch enthaltene Bild von einer Schrezheimer Theateraufführung stammt aus dem Jahr 1947. Das damals gespielte Stück hieß „So lang dein Mütterlein noch lebt“. Es war das erste Stück nach dem Zweiten Weltkrieg. Denn von 1939 bis 1946 hatte es kriegsbedingt kein Theater gegeben, auch 1923 fand kein Theater statt. „1938 ist das Theater pandemiebedingt ausgefallen. Da war die Maul- und Klauenseuche, da waren Zusammenkünfte untersagt“, berichtet Bernd Klein. Früher sei manchmal auch an Fastnacht gespielt worden. Seit etwa 30 bis 35 Jahren werden nur noch Komödien gespielt, und zu besonderen Anlässen Musiktheater, wie 2002 unter Gerhard Rettenmaiers Regie „Pygmalion“, in Anlehnung von „My Fair Lady“.

Als Fixtermin für die erste, fünf Exemplare starke Auflage des Bildbandes setzte sich Karin Fuchs den 50. Geburtstag von Bernd Klein am 17. März 2021. Exakt zu diesem Ereignis überreichte die Theaterregisseurin dem Gesangvereinsvorsitzenden, als totale Überraschung, das erste Exemplar. Alle Beteiligten, praktisch der ganze Ort hatten zuvor dichtgehalten. „Von der ganzen Aktion habe ich gar nichts gewusst“, erzählt Klein, der seit 1993 regelmäßig als Schauspieler mit von der Partie ist. Bernd Kleins Vater Hans hat übrigens auch schon Regie geführt, von 1974 bis 1988. 1988 führte Hans Klein übrigens gemeinsam mit dem jetzigen Schrezheimer Ortsvorsteher Albert Schiele Regie. Von 1989 bis 1991 war Schiele dann alleiniger Regisseur. Mittlerweile gibt es die zweite, überarbeitete Ausgabe des Bildbandes. Das Buch wurde beim Festakt zum 101-jährigen Bestehen des Gesangvereins am 24. Oktober in der Sankt-Georg-Halle erstmals zum Verkauf angeboten.

Das für Januar 2022 geplante Theater muss leider ausfallen, nachdem es bereits im Januar 2021 coronabedingt kein Theater gab. Für die geplanten vier Aufführungen in der Schrezheimer Sankt-Georg-Halle hatte die Theatergruppe des Gesangvereins Eintracht Schrezheim seit Ende Oktober mit Feuereifer geprobt. „Das Ensemble war so motiviert“, berichtet Bernd Klein über die Leidenschaft der Theaterspieler: „Die haben ein Jahr ausgesetzt. Da hast du gemerkt: Der Hunger war groß.“ Vom Naturtheater in Heidenheim wurden sogar schon die Kostüme geholt. Doch nach acht Proben war Schluss. Am 23. November wurde in einer Ausschusssitzung beschlossen, die Theaterproben einzustellen. Das einstudierte Stück wird vorerst nicht verraten. „Die Überraschung wollen wir uns für nächstes Jahr aufheben“, sagte dazu Bernd Klein, und: „Es geistern Ideen, das Theater vielleicht in den Sommer zu verlegen. Es sind Ideen und Fantasien.“ Doch was fehlt ist eine Bühne für draußen. Der Singstundenbetrieb wurde aufgrund der Coronalage Ende November bis auf Weiteres eingestellt, sodass auch das für den 28. Dezember geplante Weihnachtskonzert ausfallen muss. „Wir haben uns unsere eigene Zwangspause verordnet“, sagt Klein.