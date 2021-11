Christuskirche Wangen stellt die Weichen auf Zukunft

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Große Veränderungen stehen bei der Christuskirche in Wangen-Wittwais an. Die evangelisch-methodistische Gemeinde setzt ein zukunftsweisendes Bauprojekt im Lehmgrubenweg um, mit einer Investitionssumme von 2,5 Millionen Euro. Mit dieser Weichenstellung in Richtung Zukunft sollen entlang des Waldrandes einerseits zusätzliche moderne und lichtdurchflutete Gemeinderäume entstehen.

Selbstverständlich erfolgt bei dieser Gelegenheit auch die energetische Sanierung des Kirchengebäudes, welches im Juli 1959 eingeweiht und im Jahr 1986 erweitert wurde. Andererseits werden durch den Bau zweier Wohngebäude fünf neue Wohnungen entstehen. Eine davon wird für den Pastor der Methodistengemeinde sein. Die anderen ersetzen das nebenstehende, inzwischen über 62 Jahre alte, leider wegen Unbewohnbarkeit schon lange geräumte Wohnhaus. Somit schafft die Kirchengemeinde wieder neuen Wohnraum für Wangen. Hierzu werden bald Bagger anrollen und das alte Wohngebäude abreißen. Als Generalunternehmer für das gesamte Projekt wurde das Bauunternehmen Boll aus Maria-Thann beauftragt. In dieser Woche wurden die Verträge dazu unterzeichnet.