Christophorusfest in Rainau- Saverwang mit Fahrzeugsegnung

Am Sonntag, 25. Juli, feiert die Kirchenfilialgemeinde Saverwang ihr alljährlich stattfindendes Christophorusfest mit Fahrzeugweihe. Um 9.30 Uhr beginnt der Gottesdienst im Freien vor der Kapelle in Saverwang. Alle Gäste, die am Gottesdienst und an der Segnung teilnehmen möchten werden gebeten, sich mit ihren Fahrzeugen wieder im Bereich der Lindenstraße aufzustellen. Nach der Messe werden dann alle Fahrzeuge im Vorbeifahren gesegnet und es besteht die Möglichkeit, verschiedene geweihte Christophorus-Plaketten zu erwerben. Der Erlös aus dem Verkauf dieser Plaketten und die durchgeführte Kollekte während des Gottesdiensts gehen zu Gunsten der Erhaltung und Pflege der Kapelle. Alle, die ihr Fahrzeug gerne segnen lassen wollen, vom Fahrrad bis zum Lkw, sind herzlichst dazu eingeladen. Die Gebetsstunden während des Nachmittags finden in gewohnter Weise statt. Die Veranstaltung findet unter den geltenden Corona- Auflagen statt. Das Tragen einer Mund- Nasen- Bedeckung wird empfohlen, ein Mindestabstand von 1,5 Metern ist einzuhalten