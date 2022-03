Christoffel-Blindenmission dankt für 2461 Augenoperationen

Die Christoffel-Blindenmission meldet für Friedrichshafen Spendeneinnahmen von 73 855 Euro Dieser Betrag habe 2461 Operationen am Grauen Star bei Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika ermöglicht. Denn der Eingriff koste in den Projekten der CBM durchschnittlich 30 Euro, bei Kindern wegen der benötigten Vollnarkose 125 Euro. Doch das seien Beträge, die sich viele der Betroffenen in Entwicklungsländern nicht leisten könnten. Weltweit seien 17,1 Millionen Menschen durch Grauen Star, einer Trübung der Augenlinse, erblindet, so die Mission. Um diese Trübung zu beseitigen, brauche es einen Eingriff von nur rund 15 Minuten.