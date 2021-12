Christmas to go -Adventsaktion der Klasse 6a der Realschule

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die ursprünglich für den Verkauf am Adventsbasar der Realschule hergestellte Weihnachtsdekoration, wurde von der Klasse 6a dieses Jahr aufgrund von Coronabeschränkungen auf andere Art und Weise verkauft. Über einen von Frau Fischer-Störk (stellvertretende Elternvertreterin der Klasse) erstellten Flyer konnten Familienangehörige, Freunde, Bekannte und Nachbarn, die von mehreren Eltern und Schülern gemeinsam hergestellten Sterne und Tannenbäume erwerben.

Die Klasse 6a bedankt sich mit ihrer Klassenlehrerin Frau Bader herzlich bei allen Eltern, die dies möglich gemacht haben und bei allen, die die Klasse durch Kauf und Spenden unterstützt haben.

Frau Schletter, die Elternvertreterin der 6a, organisierte die Herstellung und der Verkauf: „Wenn dieses Jahr ein persönlicher Verkauf an einem Weihnachtsstand nicht möglich ist, dann müssen die liebevoll genähten Dekorationen eben über andere Wege zu den Menschen kommen. Sozusagen `Christmas to go´.“ Alle Eltern und Schüler begeisterte das große Interesse an den selbstgenähten Erzeugnissen, die innerhalb einer Woche ausverkauft waren.