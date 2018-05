Christine Strasser reitet auf Rang drei

Reiter des Reit- und Fahrvereins Kißlegg sind auf Erfolgskurs.

Anna-Lena Eff präsentierte Stella Sfilata in der Dressurprüfung S- St.Georges -Kür in Schwendi und beendete diese mit dem siebten Platz. Mit Steinbrechers Wonder überzeugte sie in der M** Dressur mit hervorragendem Miteinander von Pferd und Reiter und belegte Platz fünf. Der Weg nach Moosbeuren war für Eff nicht umsonst, denn hier konnte sie Platz zehn mit Stella Sfilata in der schweren Klasse der Dressur erreiten.

Christine Strasser, die in Bad Wurzach ihr Pferd Gibran sattelte, und in der Dressurprüfung Klasse L auf Trense startete, erritt sich auf Anhieb Rang drei. Beim Jugendturnier in Fronhofen holte Emily Foot mit Lordi Platz eins in der Stilspringprüfung Klasse E, in der nächst höheren Klasse erreichte Foot Platz fünf.

In Leutkirch Diepoldshofen starteten die Springreiter des RFV Kisslegg und belegten vordere Plätze. Andreas Gronmayer holte auf Leonardo R in der Springprüfung Klasse S mit Stechen den fünften Platz , auf Cheval de luxe G Platz acht im M*- Springen und Platz sechs ebenfalls in der Springprüfung der Klasse M*.

Jochen Fimpel trat mit Pivot des Coeurs in der Springprüfung Klasse M** an und sicherte sich den dritten Platz. Claudia Gronmayer konnte auf Chaneya G den Parcour mit Platz fünf im M*-Springen und Platz sechs im L-Springen verlassen.

Am 26. und 27. Mai können Zuschauer den Reitern auf der Reitanlage in Zaisenhofen bei Dressur- und Springprüfungen mitfiebern.