Christina Stürmer macht Halt am Ursprung der Musik

Die österreichische Sängerin Christina Stürmer ist momentan mit ihrer aktuellen Tour auf zahlreichen Bühnen im deutschsprachigen Raum unterwegs, um ihre Erlebnisse und Fundstücke, ihre Lebensweisheiten und Schätze mit ihren Fans zu teilen. Auf ihrer Deutschlandtour machte die Künstlerin einen Zwischenhalt im Unesco-Welterbe „Höhlen und Eiszeitkunst der Schwäbischen Alb“ und besuchte den Fundort der ältesten Musikinstrumente der Welt.

„Es ist nahezu unvorstellbar, dass Menschen in diesen Höhlen bereits vor 40 000 Jahren Musik gemacht haben“, so Christina Stürmer. „Irgendjemand muss ja mal auf die Idee gekommen sein, ein Musikinstrument herzustellen und darauf Töne zu erzeugen.“ Dass der Ursprung der Musik hier auf der Schwäbischen Alb liegt, überraschte die Künstlerin. Im Interview mit Radio7-Moderator Matze Ihring sagte die Musikerin weiter: „Musik ist ein so wesentlicher Bestandteil für uns Menschen und ein Ventil für die unterschiedlichsten Emotionen. Ich kann mir vorstellen, dass damals sehr frei und losgelöst musiziert wurde. Ich frage mich, ob die Menschen damals auch schon getanzt haben.“

Christina Stürmer hat selbst einmal Querflöte gespielt. „Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Flötenklang in dieser Höhle etwas sehr Besonderes hat“, sagte Stürmer und lies es sich nicht nehmen, selbst ein paar Klänge auf einer originalgetreuen Nachbildung eine Gänsegeierknochen-Flöte erklingen zu lassen.

Christina Stürmer ist nicht die erste Künstlerin, die den Ursprung der Musik besucht. Zuletzt war Hartmut Engler von der Band PUR zu Gast, so auch Sasha Vollmer von Boss Hoss oder die ukrainische Opernsängerin Oxana Arkaeva. Eigens dafür wurde ein exklusiver Musik-Club, der „IceAgeStarClub“ gegründet. Die teilnehmenden Künstler werden mit einem speziell dafür kreierten Award ausgezeichnet, in Form einer Replik des ältesten Musikinstruments der Welt, einer Flöte. Alle Künstler sind sich darin einig, dass es ein sehr ergreifendes Gefühl ist, am Ursprung der Musik zu stehen. Der IceAgeStarClub hat jetzt ein neues Mitglied erhalten: Christina Stürmer. „Ich freue mich sehr darüber.“

Das Interview wurde am Archäopark Vogelherd in Niederstotzingen geführt. Die Musikerin wurde durch die Vogelherd-Höhle geführt, in denen die Ausgrabungen die sensationellen Funde ans Tageslicht brachten. Ihr wurden auch Aufnahmen der Flötenklänge vorgespielt, um sie in die Zeit vor rund 40 000 Jahren zurückzuversetzen.

Im Anschluss an das Interview mit Radio7-Moderator Matze Ihring wurde die Sängerin von Bürgermeister Marcus Bremer begrüßt und exklusiv durch die Schatzkammer des Archäoparks Vogelherd geführt, in der unter anderem das berühmte Mammut vom Vogelherd im Original zu sehen ist.