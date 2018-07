Christian Tramitz kommt zur „Hafenkante“

Hamburg (dpa) - Christian Tramitz, Ur-Bayer mit komischem Talent, ermittelt demnächst als Polizeihauptkommissar im Hamburger Hafen.

Vom 7. Januar 2010 an wird er für zunächst sechs Folgen in der ZDF- Erfolgsserie „Notruf Hafenkante“ mitspielen. Der Schauspieler mit Kinoerfahrung („Der Schuh des Manitu“) und eigener Show-Reihe („Tramitz and friends“) springt für den erkrankten Uwe Fellensiek ein und spielt den Münchner Polizisten Peter Leitl, der an einem bajuwarisch-hanseatischen Austauschprogramm teilnimmt. Prompt wird er der Polizeiobermeisterin Franzi Jung (Rhea Harder) zugeteilt und hat, da in seinen polizeilichen Hoheitsbefugnissen eingeschränkt, so seine kleinen Macho-Probleme, sich auch mal einer Frau unterzuordnen.

Doch so ganz unsympathisch sind sich die beiden nicht, zumal der grün uniformierte Neue mit seinem bayerischen Dialekt einen ganz eigenen, mehr alpinen Charme in die norddeutsche Tiefebene einbringt. Titel der ersten Folge mit der weißblauen Zusatzfarbe auf der „Notruf Hafenkante“-Palette: „Ein guter Plan“.