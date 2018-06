Christian Reichle ist Jahrgangs-Fünfter

Christian Reichle (TV Krauchenwies) hat bei den deutschen Mehrkampfmeisterschaften in Hannover teilgenommen. Reichle, der noch dem jüngeren Jahrgang der U18 angehört, wurde Gesamt-21. und Fünfter seines Jahrgangs.

Zweimal pro Tag hatte er in der heißen Wettkampfvorbereitung trainiert. Mit 12,28 Sekunden über 100 Meter begann für ihn der Zehnkampf. Es folgten 5,94 Meter im Weitsprung und für einen Zehnkämpfer beachtliche 14,25 Meter im Kugelstoßen. 1,72 Meter im Hochsprung und 55,11 Sekunden über 400 Meter brachten ihn nach einem langen ersten Tag mit 3069 Punkten auf den 27. Platz. Der zweite Tag begann mit 15,82 Sekunden über die 110 Meter Hürden. Mit 42,19 Metern im Diskuswerfen verfehlte er seine Bestleistung nur knapp. Im Stabhochsprung übersprang er 3,40 Meter, schleuderte den Speer auf 42,26 Meter und absolvierte den abschließenden 1500-Meter-Lauf in 5:05,11 Minuten. Damit verbesserte er sich auf den 21. Platz und war fünftbester Athlet seines Jahrgangs. Das lässt für das nächste Jahr hoffen, wenn Reichle dem älteren U18-Jahrgang angehört.

PSG-Sigmaringen-Mitglied Rene Stauß, der inzwischen für den VfL Sindelfingen startet, war in Hannover bei den Männern am Start. In 11,23 Sekunden über 100 Meter, einer neuen Bestleistung im Weitsprung mit 7,34 Metern startete er glänzend. Nach dem Kugelstoßen (14,29 m) und dem Hochsprung (2,00 m) lag er sogar in der Gesamtwertung in Führung. Die abschließenden 400 Meter lief er in 52,55 Sekunden. Nach dem ersten Tag lag er mit 3956 Punkten auf einem hervorragenden fünften Rang.

Nicht ganz so gut lief es am zweiten Tag. Er begann mit 15,71 Sekunden über 110 Meter Hürden, warf den Diskus 42,80 Meter weit, überquwerte 4,00 Meter im Stabhochsprung. Im Speerwurf verpasste er mit 58,14 Metern die 60-Meter-Grenze nur knapp und begnügte sich im 1500-Meter-Lauf (5:00,01) damit, seinen siebten Platz abzusichern auf dem er am Ende mit 7331 Punkten lag.