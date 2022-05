Christi Himmelfahrt: So wird das Wetter am langen Wochenende

Ob Vatertagsausflug mit Bollerwagen und Bier oder Himmelfahrtsgottesdienst unter freiem Himmel: Am Feiertag wollen viele draußen sein. Vor allem im Norden und in der Mitte Deutschlands gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) am Donnerstag etwas Regen, Wind und viele Wolken. Für Veranstalter in der Region hat Wetterexperte Roland Roth eine klare Botschaft.

Den Norden erwischt es besonders

Laut DWD pendeln die Höchsttemperaturen in der Nordhälfte Deutschlands am Donnerstag zwischen 14 und 19 Grad. Nur südlich des Mains bleibt es bei 19 bis 23 Grad zumeist trocken. „Mit lebhaftem Nordwestwind sorgt einfließende Nordseeluft für anständige End-Mai-Frische“, sagte eine DWD-Meteorologin am Mittwoch in Offenbach.

Auch der Brückentag und das bevorstehende Wochenende zeigen sich laut DWD vielerorts nicht gerade sommerlich. Am Freitag gibt es in der Nordosthälfte Deutschland windiges Schauerwetter bei 14 bis 19 Grad, im Südwesten ist es mit 19 bis 24 Grad zumindest etwas wärmer.

So wird das Wetter im Südwesten

Das Schauerwetter schafft es aber nicht bis in den Südwesten. Roland Roth von der Wetterwarte Süd in Bad Schussenried hat eine klare Botschaft für die Menschen in der Region. „Die Organisatoren und Besucher der zahlreichen Freiluftveranstaltungen können in den kommenden Tagen recht entspannt das Wettergeschehen verfolgen“, heißt es auf der Webseite der Wetterwarte.

Denn insgesamt kann sich die Region zwischen Schwarzwald, Alb, Allgäu und Bodensee auf einen meist freundlichen Sonne-Wolken-Mix einstellen. „Man muss schon viel Pech haben, um einen der wenigen Regenschauer abzubekommen“, so der Wetterexperte. Etwas erhöht ist die Wahrscheinlichkeit dafür aus heutiger Sicht gegen Freitagabend jedoch im Allgäu und am östlichen Bodensee.

