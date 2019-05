Christi Himmelfahrt – Fest des Übergangs

Am Fest Christi Himmelfahrt wird uns dieses Jahr die Schilderung aus dem Lukasevangelium gelesen. Da heißt es: „Dann führte er sie hinaus in die Nähe von Betanien. Dort erhob er seine Hände und segnete sie. Und es geschah: Während er sie segnete, verließ er sie und wurde zum Himmel emporgehoben. Sie aber fielen vor ihm nieder. Dann kehrten sie in großer Freude nach Jerusalem zurück.“ (Lk 24, 50-52)

Der Auferstandene kehrt zum Vater zurück: in die „Seinsweise Gottes“ hinein. Dabei geht es um einen „doppelten“ Übergang, könnte man sagen.

Zum einen geht es um den Übergang Jesu Christi zum Vater:

Noch ist er zwar da. Noch ist er selbst in unserer Welt. Aber irgendwie gehört er schon gar nicht mehr hierher: Er erscheint seinen Jüngern, aber sie erkennen ihn nicht. Erst als er sich offenbart, erst als er seine (alte und neue) Identität enthüllt, „gehen ihnen die Augen auf“ (Lk 24,31). Die Jünger erkennen: Jesus Christus ist ins neue Leben auferstanden. Er ist auf eine neue Art und Weise anwesend: er ist bereits der Existenzweise Gottes zugehörig und gehört nicht mehr in die Lebensordnung dieser Welt.

Zum anderen geht es um unser aller Übergang zum Vater!

Im Messbuch ist für Christi Himmelfahrt das folgende Tagesgebet vorgesehen:

„Allmächtiger, ewiger Gott, erfülle uns mit Freude und Dankbarkeit, denn in der Himmelfahrt deines Sohnes hast du den Menschen erhöht. Schenke uns das feste Vertrauen, dass auch wir zu der Herrlichkeit gerufen sind, in die Christus uns vorausgegangen ist.“

Vielleicht bringt genau dies jener Segen zum Ausdruck, mit dem Christus sich im Augenblick seiner Entrückung verabschiedet. Im Weggehen bleibt er zugewandt. Im Segnen entzieht er sich, um gerade darin nahe zu sein. Ein unsichtbares Band wird gespannt. Die Jünger verstehen: Er, der uns segnet, überlässt uns nicht dem Schicksal. Er bleibt uns nahe. Er nimmt uns bei der Hand, damit auch wir dorthin gelangen, wohin er uns vorausgeht.

Ein Abschied, aber ein freudiger. Sie gehen in die Knie und beten an. Die Körper-sprache wird zum Glaubensbekenntnis. Und sie brechen freudig und voller Zuversicht auf – zurück nach Jerusalem. Der Herr ist heimgekehrt. Sie wissen: Nun hat er Himmel und Erde verbunden. Der Himmel ist jetzt auch unsere Heimat.

Pfarrer Stefan Maier, Bad Wurzach