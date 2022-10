Christel Freitag und Wolfgang Niess präsentieren Highlights des Bücherherbstes

Mengen (sz) - Unterhaltsam und sprachgewandt bringen die bekannten ehemaligen SWR-Redakteure Christel Freitag und Wolfgang Niess am Mittwoch, 26. Oktober, um 19 Uhr die Neuerscheinungen und besonderen "Schmankerl" des Bücherherbstes 2022 nach Mengen. Geschickt, abwechslungsreich und inhaltsstark präsentieren sie im Dialog ihre persönlichen Buchtipps aus Belletristik und Sachbuch.Christel Freitag hat als Buchhändlerin gearbeitet und ein Studium in Schulmusik, Musikwissenschaft und Germanistik abgeschlossen. Danach unterrichtete sie als Musik- und Deutschlehrerin, um dann als Musikredakteurin zum Süddeutschen Rundfunk nach Stuttgart zu wechseln. Ab 1998 arbeitete sie als Kulturredakteurin beim SWR. Sie ist Autorin zahlreicher Features zu Themen der Kultur, - Musik - und Literaturgeschichte. Wolfgang Niess war Leitender Redakteur beim SWR Fernsehen in Stuttgart. Zuvor hat er als Redakteur und Moderator in der aktuellen Kulturberichterstattung im Hörfunk gearbeitet, als Leiter der "Bücherbar". Er hat Geschichte, Politikwissenschaft, Mathematik, Pädagogik und Kommunikationswissenschaften studiert. Er ist Autor zahlreicher Sendungen, Aufsätze und Buchpublikationen zu Themen der Kultur und der Zeitgeschichte.Die „BücherLese - Zwei Literaturkenner geben Lesetipps“ findet in der Stadtbücherei Mengen, Hauptstr. 77-81 in Zusammenarbeit mit dem Kulturforum des Landkreises Sigmaringen statt. Eintrittskarten sind in der Bücherei (Tel. 07572 607-670, buecherei@mengen.de) erhältlich.