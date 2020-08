Erneut zwei Einsätze hat es für die Feuerwehr Aulendorf am Mittwoch gegeben. Der erste am Vormittag war schnell wieder vorbei, es handelte sich nach Angaben von Kommandant Markus Sonntag um einen Täuschungsalarm. Eine Brandmeldeanlage in einem Seniorenheim hatte um 11.14 Uhr ausgelöst, Schuld daran waren Insekten in dem Gerät.

Am Nachmittag wurde die Feuerwehr erneut gerufen. In einem Gebäude am Schlossplatz hat eine Dachterrasse im fünften Stock gebrannt.