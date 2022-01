Christbäume werden wieder kostenlos entsorgt

So schön er auch an Weihnachten funkelt und glitzert, irgendwann beginnt er zu nadeln: der Christbaum. Wie in den Vorjahren bieten die Garten- und Tiefbaubetriebe Lindau (GTL) auch heuer an, die Christbäume kostenlos zu entsorgen, wie die Stadtverwaltung mitteilt. Dazu müssen die Bäume lediglich rechtzeitig an den Sammelstellen abgeliefert werden. Die Sammelaktion findet am Mittwoch, 12. Januar, statt. Folgende Sammelstellen werden dafür errichtet: Insel: Jahnturnhalle Richtung Kleiner See; Schachen: Parkplatz bei Tennishalle (Wackerstraße); Aeschach: Schulhof Schule Langenweg; Hoyern: Feuerwache West (Hoyerbergstraße); Reutin: Wendeplatz Otto-Geßler-Straße, Schule Reutin, Buttlerhügel-Kreuzung Rickenbacher Straße/Heuriedweg; Zech: Max–Halbe–Weg (beim TSG-Vereinsheim); Oberreitnau: auf dem Parkplatz vor dem Freizeitzentrum; Unterreitnau: vor der ehemaligen Schule

Es wird gebeten, die Christbäume ohne Baumschmuck bis 12. Januar, 8 Uhr, an den genannten Sammelstellen abzulegen.  Verpackungsmaterial, Christbaumschmuck und Sonstiges dürfen nicht an den Sammelstellen abgelagert werden. Verpackungsmaterial (nur Papier und Kartonagen) können über die Wertstoffinseln sowie bei dem Wertstoffhof in der Robert-Bosch-Straße entsorgt werden.  Das kostenlose Abholangebot gilt nur für Menschen, die im Lindauer Stadtgebiet wohnen. Grundsätzlich können Christbäume ohne Baumschmuck auch bei den bekannten Gartenabfall-Boxen entsorgt werden.