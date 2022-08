Chris Boettcher baut „Lachdruck“ auf

Die Gemeinschaft Röttinger Vereine lädt für Samstag, 10. September, zum Musik-Comedy-Kabarett mit Chris Boettcher in den Bürgersaal nach Röttingen ein. Beginn ist um 20 Uhr, Saalöffnung bereits um 19 Uhr.

„Immer dieser Druck!“ lautet das Programm von Chris Boettcher. Darin thematisiert er den Erfolgsdruck, Zeitdruck, Leistungsdruck, den 90 Prozent der Deutschen empfinden. Auch Torwart-Titan Oli Kahn klagte in seiner aktiven Zeit nach jedem Spiel über wahnsinnigen, immensen, unglaublichen ...Druck! Das ist schon seit Jahren die Steilvorlage für Boettcher, der in seinen Radio-Comedys und auf der Live-Bühne nicht nur den Titan unnachahmlich gut in Szene setzt, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Natürlich leiden in Boettchers neuem Programm auch andere prominente Zeitgenossen unter besagtem Zivilisationsphänomen. Grund genug, dem negativen Druck etwas Positives entgegenzustellen: wahnsinnigen, immensen, unglaublichen Lachdruck, so die Vorschau weiter.

Karten aus den Jahren 2020 und 2021 behalten ihre Gültigkeit. Neue Karten gibt es für 20 Euro im Vorverkauf bei Uschi Briel, Telefon 07363/ 5721, oder für 22 Euro an der Abendkasse.