Chorgemeinschaft Eintracht Liederhort traf sich

Hocherfreut über das zahlreiche Erscheinen von aktiven und passiven Mitgliedern, konnte die 1. Vorsitzende der Chorgemeinschaft Heidi Stibi neben verschiedenen Gästen auch die beiden Chorleiter Inna Burian und Paul Sigl, den 1. Vorsitzenden des Fördervereins Burkhard Löhr und den 1. Vorstand des Bodenseesängerkreises, Josef Fink, begrüßen.

Vor Beginn ihres Rückblicks erinnerte sie mit einer Gedenkminute an den allseits beliebten am 20. Mai verstorbenen langjährigen Chorleiter in Opfenbach, Kreischorleiter und Ehrenchorleiter Gottfried Duller.

Aus Gründen der Pandemie fanden im letzten Jahr kaum Treffen statt. Schon ab Mitte März mussten bis auf zwei Vorstandssitzungen und der Mitgliederversammlung, unter Einhaltung der Abstand- und Hygienevorschriften, sämtliche Chorproben, unsere traditionellen Auftritte und auch leider die im Juni geplante Wienreise abgesagt werden.

Zwei Sängern möchte sie, so Heidi Stibi, besonders ihren Dank aussprechen. Siegfried Fehr, der uns seinen großen Garten für ein Chortreffen zur Verfügung stellte und Robert Ratzinger, der spontan zu Videokonferenzen aufgerufen hatte, die auch von einigen Sängern und Sängerinnen angenommen wurden.

Auch der Jahresrückblick von Gisela Kaiser sprach von einem sehr ruhigen Kassenjahr. Die Kassenprüferinnen Renate Kaiser und Lolo Kipp hatten keinerlei Beanstandungen. Heidi Stibi bedankte sich bei ihrem Vorstandsteam für die harmonische Zusammenarbeit und bei den Sängern wie Sängerinnen und den beiden Chorleitern, die trotz der unfreiwilligen Abstinenz dem Verein die Treue halten.

Nach der Entlastung der gesamten Vorstandschaft wurden die Sängerinnen Lolo Kipp, Gisela Kaiser und Margrit Otten für ihre 10-jährige Treue zur Chorgemeinschaft und Sigrid Gierer für 20 Jahre ausgezeichnet.

Mit den Worten, „Es gibt Nichts Schöneres, als die Freizeit dem Gesang zu widmen“ ehrte der 1. Vorsitzende des Bodensängerkreises Josef Fink die Sängerinnen Heidi Stibi, Christiane Vieweg und Rosemarie Zey für ihre 40-jährige Vereinszugehörigkeit.