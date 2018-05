Chor Tonart kündigt eine Fusion aus Chor, Band und Lesung an

Der Bad Waldseer Chor Tonart lädt ein zu „Rock & Poetry“, einer Fusion aus Chorauftritt, Bandkonzert und Lesung. Besucher erleben laut Pressemitteilung großartige Hits und deren Geschichte in Anlehnung an die SWR1-Hitparade. Wie gewohnt werde Tonart – unter der Leitung von Geli Holzmann – mit spannenden Chor-Arrangements begeistern. Unterstützt wird das Projekt durch Musiker aus der Region und dem Gitarristen Edi Köhldorfer aus Wien. Der rund 70 Frau und Mann starke Chor sei dafür bekannt, außergewöhnliche Projekte umzusetzen, heißt es. Die Truppe habe vor allem beliebte Rock- und Popmusik im Repertoire – stets in außergewöhnlicher Form und immer wieder mit prominenter Unterstützung; unter anderem 2016 mit „Tonart goes Queen“ (mit Sängerin und Komponistin Omnitah) und 2013 mit „Tonart goes Global Kryner“. Aufführungen von „Tonart goes Rock & Poetry“ sind am Donnerstag, Freitag und Samstag, 14., 15. und 16. Juni, jeweils um 20 Uhr im Tauwerk Reute. Der Eintritt beträgt 13 Euro, für Schüler 8 Euro. Karten gibt es im Vorverkauf ab Dienstag, 22. Mai, bei Onkel Robert und in der Stadtbuchhandlung in Bad Waldsee. Weitere Informationen finden sich unter www.tonart-bad-waldsee.de Foto: Tonart