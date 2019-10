Chor feiert 30-jähriges Bestehen auf dem Dreifaltigkeitsberg

SPAICHINGEN (ld) - Freunde der sakralen Chormusik sind am Samstagabend in der Klosterkirche auf dem Dreifaltigkeitsberg voll auf ihre Kosten gekommen. Das Altensteiger Vokalensemble wird 30 Jahre alt, und so lag es nahe, aus diesem Grund ein festliches Konzert zu geben, das sehr gut besucht war.

Unter der Leitung von Manuel Nonnenmann sangen die Sängerinnen und Sänger Werke von Albert Becker, Benjamin Britten, Aaron Copland, Arvo Pärt, Lajos Bardos, Howard Helvey und Nils Lindenberg. Die Zwischenspiele wurden mit Orgel, Flöte und Gesang durch Susanne und Eberhard Schuler-Meybier und durch David Heieck mit dem Spiel auf der Gitarre begleitet.

Das Altensteiger Vokalensemble nennt sich nach dem Ort seines jahrelangen gemeinsamen Musizierens. Altensteig verdankt seine Bekanntheit nicht nur dem malerischen Stadtbild, sondern auch einer über 50-jährigen Chortradition der Christophorus-Kantorei Altensteig. Am Christophorus-Gymnasium erhalten die Schülerinnen und Schüler eine systematische Chorschulung und Stimmbildung. Begonnen mit der Ausbildung wird mit Kindern im Grundschulalter. Aus der Kantorei erwachsen, führt der Weg zum gemeinsamen Musizieren auf anspruchsvollem Niveau.

Das Vokalensemble wurde im Jahre 1989 durch Professor Thomas Breitling und Joachim Voll gegründet und von Breitling 17 Jahre lang geleitet. In den Jahren 2006 bis 2017 übernahm Wolfgang Weible die Chorleitung. Seit 2017 steht das Ensemble unter der musikalischen Leitung von Manuel Nonnenmann. Auf seinen Tourneen in Europa, USA, Südamerika, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Hong Kong erlangte der Chor internationale Anerkennung. Mit „Frieden hören“ im Reisegepäck reiste das Vokalensemble auf seiner Konzertreise 2017 nach Israel und Palästina.

Jährlich findet sich das Ensemble zu zwei Projekten am Gymnasium in Altensteig ein und gibt sechs bis acht Konzerte. Manuel Nonnenmann ist selbst ein ehemaliges Mitglied der Kantorei Altensteig. Nach seiner Schulzeit studierte er in Freiburg Schulmusik mit dem Hauptfach Violoncello, wirkte in verschiedenen Chören mit, darunter in dem Kammerchor der Musikschule Stuttgart und im „Bachensemble“ unter Leitung von Helmut Rilling.