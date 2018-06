Chodorkowski-Partner Lebedew ist nach zehn Jahren Haft frei

Moskau (dpa) - Der ehemalige Geschäftspartner von Ex-Kremlkritiker Michail Chodorkowski, Platon Lebedew, ist nach mehr als zehn Jahren Haft wieder in Freiheit. Der 57-Jährige habe das Straflager im nordrussischen Gebiet Archangelsk verlassen, teilte die Justizvollzugsbehörde der Agentur Interfax mit. Das Oberste Gericht in Moskau hatte gestern die Freilassung des früheren Vizechefs des mittlerweile zerschlagenen Ölkonzerns Yukos verfügt. Der Topmanager saß seit Sommer 2003 in Haft. Er war wie Chodorkowski in zwei international umstrittenen Prozessen verurteilt worden.