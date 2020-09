Chirac rügt Taliban wegen Zerstörungen von Statuen

Über die Donau in Scheer wird eine 53 Meter lange Pylonen-Brücke für Radfahrer und Fußgänger entstehen. Der Gemeinderat hat sich dafür entschieden, weil es die kostengünstigere Form ist und auch, weil die Pylone als ein prägendes Merkmal angesehen wird. Zur Herausforderung wird die Gestaltung der Barrierefreiheit: Menschen mit Kinderwagen, Rollstuhl oder Rollator sollten auf einem Rundweg von der Altstadt über die Pylonen-Brücke zum anderen Ufer und an der Donau entlang zurück in die Altstadt spazieren gehen können.