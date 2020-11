Von Schwäbische Zeitung

Eine Streife des Polizeireviers Ravensburg ist am Donnerstag gegen 23 Uhr auf einen 31-jährigen BMW-Fahrer aufmerksam geworden, der in der Georgstraße mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs war. Nach einer Kontrolle leitete die Polizei eigenen Angaben zufolge ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts des verbotenen Kraftfahrzeugrennens ein. Nachdem der 31-Jährige an einer roten Ampel in der Meersburger Straße neben einem VW Passat gehalten hatte, fuhren beide Fahrzeuge zunächst nebeneinander in gleichbleibender Geschwindigkeit.