Chin Meyer und die Erotik der Macht

Baienfurt (sz) - Chin Meyer gastiert am Samstag, 20. Oktober, um 20.15 Uhr mit seinem neuen Bühnenprogramm „Macht! Geld! Sexy?“ im Hoftheater. Im Vorverkauf kosten die Karten 21,80, ermäßigt 19,05 Euro, an der Abendkasse 23, ermäßigt 20,50 Euro. Karten sind erhältlich unter der Rufnummer 0751 / 56111010 (Dienstag bis Samstag 17-20 Uhr), per E-Mail an Ticket@hoftheater.org oder zum daheim Ausdrucken unter www.hoftheater.org. Foto: Christian Schulz